Russisches Lied, Kaiserhymne: "Schlimm, wie mit mir umgegangen wurde"

Die Niederlage im WBC-Titelkampf in Istanbul rückt für Eva Voraberger in den Hintergrund, denn "viel schlimmer ist, wie da mit mir umgegangen wurde". Ob sie weiterboxt, will sie alsbald entscheiden.