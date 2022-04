Zoran Lerchbacher schreibt persönliche Darts-Geschichte! Der Knittelfelder besiegt bei den Austrian Darts Open in Runde zwei den als Nummer fünf gesetzten Engländer Ryan Searle mit 6:3 und steht damit erstmals im Achtelfinale auf der European Tour. "The Hypercane" setzte sich in Premstätten vor allem dank einer sensationellen Checkout-Quote von 75 Prozent gegen die Nummer 16 der Welt durch.

"Er hat nicht das höchste Niveau gespielt, er kann weit mehr", resümierte "Zoki" nach der Partie, in der der Lokalmatador lautstark angefeuert wurde. "Ich habe aber auch nicht mein Niveau gespielt, ich habe mich sehr nervös gefühlt. Aber es ist gut gegangen." In der Runde der letzten 16 trifft die Nummer 110 der Welt nun auf den Sieger aus dem Duell Rowby-John Rodriguez und Dirk van Duijvenbode (drittes Spiel ab 19 Uhr, live auf DAZN). Bei einem Sieg des Österreichers "spielen Rowby und ich uns morgen auch ein Getränk aus", kündigte der gelernte Installateur Lerchbacher, der in exakt einem Monat seinen 50. Geburtstag feiert, an.

Für den zweiten noch vertretenen Steirer Patrik Gosnak kam gegen Krzysztof Ratajski das Aus.