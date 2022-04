Man sollte meinen, es ist ein Auftakt nach Maß. YART, das Motorrad-Team aus der Steiermark, raste bei den 24 Stunden von Le Mans zum Auftakt der Langstrecken-WM auf den zweiten Rang. Teammanager Manfred Kainz ist mit dem zweiten Platz nicht nur zufrieden. „Es ist hinlänglich bekannt, dass wir mit Abstand die Schnellsten sind“, sagt der 50-Jährige. Das hat sich auch in den Trainings gezeigt und als erstes Team überhaupt startete YART in Le Mans zum dritten Mal in Folge von der Pole Position.