Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heimo Ofner im Einsatz bei der Staatsmeisterschaft © GEPA pictures

In zwei Wochen geht es in der Rittner Eisarena um die WM-Titel im Eisstocksport. Das Gefrorene in Südtirol war immer wieder ein guter Untergrund für große Eisstockmomente in Rot-Weiß-Rot. So gab es im Jahr 2008 viermal Gold, zweimal Silber und vier Bronzene für Österreich und 2016 waren es gar sechs Titel bei drei Silbernen. Immer wieder trugen sich auch Steirer in Südtirol in die Siegerliste ein. Alleine Manfred Gutmann holte ebendort bei zwei Championaten vier Ziel-Goldene.

Auch bei den kommenden Meisterschaften ist die Steiermark stark vertreten. Bei den Damen schickt sich Simone Steiner an, ihrer Medaillensammlung eine achte WM-Goldene hinzuzufügen. Im Ziel-Einzel und mit dem Ziel-Team könnte die Athletin von Vornholz zweimal zuschlagen. Vor zwei Jahren holte sie im Einzel hinter Verena Gotzler (GER) Silber, im Team Gold.