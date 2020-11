Alexander Benda"Der kompletteste Turner in Österreich"

Facebook

Alexander Benda © ÖFT, Lerch

Er ist Österreichs bester Turner. Alexander Benda holte am Wochenende in Egg in Vorarlberg fünf Mal Gold und einmal Silber. Der 23-jährige Grazer gewann den Mehrkampftitel, mit der Steiermark die Mannschaftswertung, war auf dem Boden, dem Barren und auf dem Reck nicht zu schlagen und sicherte sich am Sprung Silber. „Er ist derzeit sicher der kompletteste Turner in Österreich“, sagte auch sein ehemaliger Trainer Benno Poduschka. Seit fünf Jahren lebt und trainiert Benda in Innsbruck beim österreichischen Nationaltrainer Petr Koudela.

Benda fühlt sich ob der Bewertung von Poduschka geschmeichelt, sagt aber: „Ich habe noch keine Weltcup-Medaille geschweige denn einen Weltcup-Sieg wie der Vinz.“ Mit „Vinz“ meint Benda seinen steirischen Landsmann Vinzenz Höck, der auch aus der Talentschmiede aus Graz kommt und ebenfalls in Innsbruck lebt und trainiert..