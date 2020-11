Facebook

Staatsmeister Alexander Benda © ÖFT/Labner

Der Mehrkampf-Titel im Kunstturnen bleibt weiter in steirischen Händen. Nachdem Vinzenz Höck im Vorjahr Erster wurde, stand heuer ATG-Turner Alexander Benda an der Spitze des Podests - er siegte in Egg/Bregenzerwald vor Manuel Arnold (T) und Ricardo Rudy (OÖ). Benda zeigte an allen fünf Geräten einen solide Leistung und belohnte sich für die harte Arbeit der letzten Wochen. "Ich konnte mich seit der EM-Qualifikation vor zwei Wochen deutlich steigern und habe an allen fünf Geräten wirklich super geturnt", sagte Benda.