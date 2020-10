Facebook

Zoran Lerchbacher aus Knittelfeld © Getty Images

Die Darts-WM im Alexandra Palace in London rückt in großen Schritten näher und das Teilnehmerfeld nimmt Formen an. Einige Qualifier wurden bisher coronabedingt noch nicht gespielt, geschweige denn geplant. So auch der Süd-Ost-Europa-Qualifier, in dem unter anderem Spieler aus Italien, Griechenland, der Schweiz und auch aus Österreich an den Start gehen dürfen.