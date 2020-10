Facebook

Fakt oder nur ein wildes Gerücht? Grasser Racing überlegt, in der nächsten Saison in der DTM an den Start zu gehen. „Die DTM setzt künftig auf GT3-Fahrzeuge, die wir schon seit Jahren einsetzen. Daher ist es logisch, dass wir ein Auge drauf werfen“, bestätigt Gottfried Grasser, Teamchef von Grasser Racing, was sich beim ADAC GT Masters in der Boxengasse wie ein Lauffeuer verbreitet.