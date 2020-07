Facebook

Springreiten © Richard Purgstaller

Rund 35.000 Liter Wasser benötigt ein Veranstalter für ein Springreitturnier an einem Wochenende. Bei einem dreitägigen Turnier mit 200 Pferden muss der Boden ordentlich gewässert werden, sonst gibt es die große Staubschlacht. Beim „Best of Styria“ in Gniebing hat der Wettergott ein bisschen mitgeholfen, Wasser zu sparen. Starkregen in der Nacht – ein Aufwärmplatz sah daher mehr wie ein Riesenpool aus.