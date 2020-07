Facebook

Anton Lang (links) und Christopher Drexler © (c) steiermark.at/Streibl

Bei der heutigen Sitzung der steirischen Landesregierung bringen Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Sportlandesrat Christopher Drexler ein Unterstützungspaket für den steirischen Sport in der Höhe von zwei Millionen Euro zur Abstimmung. Eine Million soll dem Spitzensport zugutekommen, die zweite Million dem Breitensport.

Das Geld ist, wie betont wird, als Ergänzung zu angekündigten Bundeshilfen zu sehen und soll eine Kompensation zu bestehenden und bevorstehenden Verlusten darstellen. Die steirischen Vereine sollen Anträge bei der Landes-Sportabteilung stellen können, sobald die jeweilige Rückmeldung des Bundes vorliegt. Was das heißt: An sich ist der Bund zuständig für Hilfeleistungen. Die Steiermark wollte und will aber immer in Fällen einspringen, in denen das Hilfspaket des Bundes nicht greift. Daher könne man nun, wenn der Landtag heute zustimmt, auch als Helfer einspringen, wenn sich die Hilfe des Bundes weiter verzögern sollte.

Drexler ist „überzeugt, dass das Hilfspaket eine wichtige Ergänzung zu den Bundesmaßnahmen ist und den steirischen Vereinen ein Stück Planungssicherheit gibt. Daher muss ich einmal mehr an den Sportminister und die Regierung appellieren: Das Geld für den Sport muss endlich fließen!“