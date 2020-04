Schütze Martin Strempfl"Olympia 2021 bedeutet für mich ein zusätzliches Jahr Training"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Martin Strempfl trainiert aktuell im Schlafzimmer ©

Martin Strempfl ist einer jener wenigen Steirer, die Chancen haben, an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Dass die nun im Sommer 2021 statt 2020 stattfinden, hat der Sportschütze eher wohlwollend zur Kenntnis genommen: „Wenn ich als Heeressportler beim Bundesheer weiter verlängert werde, funktioniert das auch so gut“, sagt er. Warum? „Ich komme aus dem Berufsleben, für mich bedeutet die Verschiebung ein zusätzliches Jahr professionelle Vorbereitung.“