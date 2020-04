Darts PDC European Tour in Graz vorerst abgesagt

Eigentlich war für das Wochenende vom 1. bis 3. Mai das Darts European Tour-Turnier in Graz/Premstätten geplant, doch aufgrund der Situation rund um das Coronavirus kommen Michael van Gerwen und Co. zu diesem Zeitpunkt nicht in die Steiermark.