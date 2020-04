Kleine Zeitung +

Corona in der Südoststeier USV St. Anna/A.: "Wir wären ohne Reserven kaputt"

Auf den Aprilscherz des SV Feldbach, mit USV St. Anna am Aigen zu fusionieren, um den Großklub "FC Vulkanland" zu stellen, reagiert man in St. Anna mit Kopfschütteln. Viel eher ist die wirtschaftliche Situation in der Corona-Krise Thema: "Die Lage ist irrsinnig schwierig", sagt Obmann Johannes Weidinger.