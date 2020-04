In absoluter Hochform wollte Skibergsteiger Armin Höfl Anfang April um eine EM-Medaille kämpfen. Weil - logischerweise - alle Wettkämpfe abgesagt sind, bleiben die Ski des Krakaudorfers in der Garage, trotz perfekter Bedingungen direkt vor der Haustür.

Armin Höfl © kk

Anfang April hätte in Madonna die Europameisterschaft der Skibergsteiger stattfinden sollen - der Saisonhöhepunkt für die ÖSV-Skibergsteiger um Aushängeschild Armin Höfl. Für den Krakaudorfer ist es "schon ein bisschen bitter", dass das Großereignis jetzt nicht über die Bühne gehen kann. "Ich habe nach dem Weltcup in Deutschland gemerkt, in welch guter Form ich bin. Vor allem im Vertical hätte ich mir eine Medaille zugetraut", sagt der 31-Jährige. "Ich war in einem absoluten Formhoch."