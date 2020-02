Kleine Zeitung +

Bouldern Im Bloc House hat sich der japanische Rundfunk angekündigt

Am Freitag und Samstag findet im Bloc House die "Housemeisterschaft" statt. Das japanische Fernsehen dreht im Zuge dessen einen Beitrag über Olympia-Teilnehmer Jessica Pilz und Jakob Schubert. Die Grazerin Johanna Färber ist vor dem Wettkampf in ihrem Wohnzimmer gut in Form.