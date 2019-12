Kleine Zeitung +

Skibergsteigen Armin Höfl: Mehr als 100.000 Höhenmeter als Vorbereitung

Am Freitag und Samstag starten die Skibergsteiger in Frankreich in die Weltcup-Saison. Ein Sprint- und ein Individual-Bewerb stehen auf dem Programm. Armin Höfl hat ein "extrem gutes Gefühl" - auch dank mehr als 100.000 Höhenmetern in zwei Monaten.