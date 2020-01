Facebook

© Foto: FF Leoben

28. Jänner

Zweimal Gold und zweimal Bronze

Gymnastik. Schöner Erfolg für die Gymnastiksport Union Graz! Zweimal Gold und zweimal Bronze holten die GUG-Gymnastinnen in Berlin beim 5. Diadem Cup, der im Rahmen des Berlin Masters 2020 ausgetragen wurde. Antonia Herold (in der Silberkategorie mit dem Seil) und Mia Lackner (in der Bronzekategorie mit dem Seil) standen ganz oben auf dem Podest, Glena Zandi (in der Bronzekategorie mit dem Reifen) und Jana Scheibengraf (in der Bronzekategorie mit dem Ball) konnten den dritten Platz erobern. Trainerin Sabine Arenkens jubelte: "Ein toller Erfolg für unsere Gymnastinnen bei diesem hochkarätigen Wettkampf mit insgesamt über 400 Gymnastinnen. Besonders ist der Erfolg von Antonia Herold in der Silberkategorie hervorzuheben, sie ist auch Mitglied des Nachwuchsnationalteams.”