© Foto: FF Leoben

9. Februar

Scheikl kehrt auf das Siegespodest zurück



Naturbahnrodeln. Michael Scheikl ist nach seinem Sieg zu Saisonbeginn wieder auf das oberste Treppchen zurückgekehrt, der Steirer gewann den Weltcup-Bewerb in Laas. Die Entscheidung in der Gesamtwertung fällt erst beim Finale in Umhausen in Tirol in einer Woche. Es führt der österreichische Titelverteidiger Thomas Kammerlander mit 500 Punkten, dahinter folgen Patrick Pigneter (ITA/480), Scheikl (470) und Alex Gruber (ITA/450).