© Foto: FF Leoben

30. Jänner

Voraberger startet im Mai in das Box-Jahr

Boxen. Jetzt ist es fix: Eva Voraberger bestreitet am 2. Mai ihren ersten Boxkampf des Jahres. Im Rahmen der Tiroler Boxnacht in Kufstein finden zwei Profi-Kämpfe statt, einen davon bestreitet die in Wien lebende Steirerin, die seit Kurzem im Boxclub Bounce in Ottakring unter Daniel Nader trainiert. Fest steht auch bereits jetzt, dass die 29-Jährige im Laufe des Jahres um einen Weltmeistertitel kämpfen wird. Wann dieser stattfindet, ist noch offen – das hängt von ihren Trainingsleistungen ab, erzählt Voraberger.