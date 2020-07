Facebook

22. Juli - Graz holt Paul Isbetcherian

Paul Isbetcherian (20) wird in der kommenden Saison der Superliga für UBSC Graz spielen. Der Point-Guard kommt von den Traiskirkchen Lions und erzielte in der abgelaufenen Saison 8,7 Punkte im Schnitt pro Spiel. Bei den Assists ist er unter den Top Ten der Liga. Der gebürtige Wiener überzeugte die Grazer Vereinsführung mit seiner Schnelligkeit und Aggressivität. Isbetcherian war in diversen Nachwuchsnationalteams Kapitän und debütierte bereits mit 17 Jahren bei den Mistelbach Mustangs in der zweiten Bundesliga. "Nachdem hinter der Fortsetzung der Karriere von Anton Maresch doch ein größeres Fragezeichen zu stehen scheint, freut sich insbesondere Coach Ervin Dragsic über die Neuverpflichtung", erklärt Manager Michael Fuchs.