© Foto: FF Leoben

15. Februar

Teilnehmerrekord in Graz

Schach. Beim International Chess Open in Graz freut man sich über einen neuen Teilnehmerrekord. 186 Spieler in der A-Gruppe werden von 122 in der B- sowie 57 in der C-Gruppe ergänzt, dazu sind weitere 31 Teilnehmer beim Weekend-Turnier dabei. In der A-Gruppe kämpfen 60 Österreicher auch um den Staatsmeistertitel. Mehr Infos zum Turnier gibt es hier!