Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Foto: FF Leoben

8. Februar

Kislinger feiert Sieg im Europacup

Snowboard. Sabine Schöffmann und Sebastian Kislinger haben am Samstag für österreichische Erfolge beim Europacup-Parallelslalom in Lenzerheide (SUI) gesorgt! Die Kärntnerin Schöffmann siegte bei den Damen vor ihrer Landsfrau Daniela Ulbing sowie der Japanerin Tsubaki Miki und der amtierenden Weltmeisterin in dieser Disziplin, Julie Zogg (SUI). Bei den Herren führte der Steirer Kislinger vor Alexander Payer (K), Arvid Auner (ST), Fabian Obmann (K) und Benjamin Karl (NÖ) einen fünffachen ÖSV-Triumph an! Am Sonntag folgt ein zweiter Europacup-Parallelslalom in Lenzerheide.