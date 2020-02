Facebook

© Foto: FF Leoben

24. Februar

Grazer jubeln vor 18.000 Fans

Eishockey. Toller Erfolg für den 12-jährigen Lennox Setzinger (Sohn von 99ers-Kapitän Oliver) und seinen 13-jährigen Grazer Teamkollegen Lukas Werkl. Beide standen für das österreichische Team beim Pee-Wee-Turnier in Quebec (Kanada) auf dem Eis. Am größten internationalen Eishockey-Nachwuchsturnier nahmen 120 Teams teil, den Titel sicherte sich Österreich dank eines 4:3-Erfolges in der Verlängerung im Finale gegen die Titans de la Rive-Nord. Über 18.000 (!) Fans verfolgten das Endspiel live in der Halle.