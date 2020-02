Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

12. Februar

Die steirische Eliteliga startet in die Play-offs

Eishockey. In der steirischen Eishockey-Eliteliga startet heute das Play-off. Grunddurchgangssieger KSV hat in der ersten Best-of-Five-Partie Heimvorteil und empfängt um 19.30 Uhr den ATSE (4. im Grunddurchgang). EV Zeltweg bekommt es vor eigenem Publikum ab 19 Uhr mit Frohnleiten zu tun. Die zweiten Partien stehen am Samstag auf dem Programm.