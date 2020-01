Facebook

© Foto: FF Leoben

3. Jänner

Österreicher im Training auf der Winterleiten stark

Naturbahnrodeln. Am Wochenende starten die Naturbahnrodler auf der Winterleiten in Judenburg in die neue Weltcup-Saison. Die steirischen Athleten haben in den offiziellen Trainingsläufen gute Leistungen gezeigt: Michelle Diepold aus Aflenz wurde zwei Mal Dritte, der Kindberger Michael Scheikl fuhr einmal Bestzeit und belegte im zweiten Trainingslauf Rang vier. Bei den Frauen holte jeweils Evelin Lanthaler (ITA) die Bestzeit, ihr Landsmann Patrick Pigneter war im zweiten Herren-Training der Schnellste.