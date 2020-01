Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Foto: FF Leoben

14. Jänner

Pilhatsch erreichte in Shenzhen Rang drei

Die Steirerin Carolina Pilhatsch hat auf der ersten Station der Champions Swim Series in Shenzhen den dritten Platz belegt. In dem von vier Schwimmerinnen bestrittenen Rennen über 50 Meter Rücken schlug die als Kurzbahn-Vize-Weltmeisterin eingeladene 20-Jährige am Dienstag nach 28,19 Sekunden an. Sie blieb damit 0,42 Sekunden über ihrem im Vorjahr in China fixierten OSV-Rekord.