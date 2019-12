Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

30. Dezember

Österreichischer Dreifachsieg auf der Winterleiten

Naturbahnrodeln. Am ersten Wettkampftag im Rahmen des Junioren-Weltcups auf der Winterleiten in Judenburg gab es im Doppelsitzer einen rot-weiß-roten Dreifachsieg. Fabian und Simon Achenrainer siegten vor Maximilian und Matthias Pichler sowie Florian Freigassner und Raphael Walch. Am Silvestertag starten um 9.30 Uhr die Einsitzer.