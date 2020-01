Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

17. Jänner

Gastspiel in Rumänien



Naturbahnrodeln. Der Weltcup der Naturbahnrodler hält von Freitag bis Sonntag im rumänischen Vatra Dornei. Heute absolvieren die Damen und die Herren den ersten offiziellen Trainingslauf, am Samstag den zweiten. Am Sonntag stehen dann jeweils zwei Wertungsläufe auf dem Programm, die Sieger auf dem Doppelsitzer werden bereits am Samstag gekürt.