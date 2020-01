Facebook

© Foto: FF Leoben

8. Jänner

Kapfenberg gedenkt Eishockey-Ikone Miro Berek

Eishockey. Der Eishockeyklub Kapfenberg gab bekannt, vor dem Eröffnungsbully des bevorstehenden Eliteliga-Spiels am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Zeltweg-Murtal der verstorbenen Eishockey-Ikone Miro Berek zu gedenken. Berek verstarb am 31. Dezember 2019 im 83. Lebensjahr. Er führte unter anderem die Graz 99ers in ihrer Debütsaison von der Nationalliga in die Bundesliga (1999/2000). In seiner mehr als 30-jährigen Trainerlaufbahn war er auch lange in Kapfenberg tätig: Ab 1970 war er sieben Jahre lang Spielertrainer, zwei weitere Trainer. Zehn Jahre später hängte er ein weiteres Jahr als Chefcoach der Mürztaler an.