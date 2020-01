Facebook

© Foto: FF Leoben

9. Jänner

Graz Giants wieder international im Einsatz

American Football. Die Footballer der Graz Giants starten heuer wieder in einem internatinalen Bewerb. Zum ersten Mal seit 2016, als die Steirer die CEFL-Bowl gewonnen haben, gehen die "Giganten" wieder auf europäischer Ebene auf Punktejagd - sie nehmen heuer am CEFL-Cup teil. Acht Mannschaften aus sieben Nationen sind dabei. In Runde eins treffen die Grazer am 9. Mai auswärts auf die Fehervar Enthroners (HUN), im Halbfinale würde der Sieger der Partie Belgrade SBB Vukovi gegen Budapest Wolves warten.