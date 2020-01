Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

10. Jänner

Bronze für Skibergsteiger Oberauer

Skibergsteigen. Der 16-jährige Steirer Nils Oberauer hat am ersten Wettkampftag der Olympischen Jugend-Winterspiele in Lausanne Bronze in der neu im Programm stehenden Disziplin Skibergsteigen geholt.