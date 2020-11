NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Clippers und Lakers wollen Morris - aber lachen am Ende die Raptors?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

17.10 Uhr: Blicken wir mal dann auch mal kurz auf die finanzielle Situation der Suns nach dem Saric-Deal. Laut Kollegen Bobby Marks ( ESPN ) liegen die Suns mit ihren 14 Spielern noch 8 Mio. und der Luxussteuer und haben noch 3,6 Mio. , um vielleicht auf dem Markt noch mal tätig zu werden. Die Starting Five: Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jae Crowder, Deandre Ayton + Sixth Man Dario Saric liest sich aber jetzt schon sehr ordentlich!

16.55 Uhr: Mit dem fixen Saric-Deal geb ich Euch auch direkt noch mal die Diashow mit allen fixen Deals der Free Agency an die Hand - es ist ganz schön was zusammengekommen!

16.45 Uhr: Währenddessen haben die Jazz die Details des Ed-Davis-Deals verkündet. Um Gehälter einzusparen, hat Utah den Center für Cash Considerations zu den Knicks geparkt, die noch zwei zukünftige Zweitrundenpicks dazugelegt bekommen haben. Für welche Jahre die Picks sind, haben sie nicht dazugesagt.

16.35 Uhr: Und jetzt gibt's auch die erste kleine Woj-Bomb , wie der ESPN -Insider schreibt, bleibt Dario Saric für 3 weitere Jahre und 27 Millionen Dollar bei den Phoenix Suns . Das verrieten dessen Agenten Jeff Schwartz und Mike Lindeman ESPN . Klingt nach einem guten Deal für beiden Seiten! Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Suns der kommenden Saison.

16.30 Uhr: Dann gibt es aber auch direkt was Offizielles zu vermelden: Die erneute Unterschrift von Joe Harris beiden Nets ist unter Dach und Fach. "Seit dem Moment, als er in Brookly angekommen ist, hat Joe verkörpert, was er heißt, ein Net zu sein", wird GM Sean Marks zitiert.

16.23 Uhr: Wenn eh nicht so viel los ist, lasst uns doch noch mal über Markieff Morris reden. Den Fit bei den Raptors fände ich nämlich durchaus spannend! Ich denke, er könnte den Kanadiern gute Minuten auf der Vier geben als Back-up von Pascal Siakam und würde wohl auch mit seiner Mentalität gut in die Truppe passen. Vor allem weil Toronto hinter Siakam derzeit nur Rondae Hollis-Jefferson als gelernten Power Forward im Kader hat. Was meint Ihr dazu? Oder würdet Ihr ihn lieber in L.A. sehen?

16.13 Uhr: Viel mehr ist bisher heute aber noch nicht los, viele Kollegen in den USA werden wohl noch entspannt schlummern. Wenigstens Bobby Marks, seines Zeichens Front Office Insider von ESPN , ist schon wach und hat ein paar Details von Davis Bertans' Vertrag (80 Mio./5 Jahre) geliefert. Demnach sind die ersten vier Jahre garantiert , für die Saison 2023/24 haben sich die Wizards etwas Kreatives überlegt. Falls der Lette 75 Prozent der Saisonspiele absolviert , bekommt er seine gesamte Kohle , falls nich t, sind es 5 Mio . - klingt für beide Seiten nach einem vernünftigen Deal.

16.05 Uhr: Und los geht es direkt mit einem der letzten verbliebenen Big Names auf dem Free-Agency-Markt, die Rede ist von Markieff Morris . Wie Marc Stein von den New York Times berichtet, sollen beide L.A.-Teams den amtierenden Champ von einer Unterschrift überzeugen wollen . Laut Stein sollen sich aber auch die Toronto Raptors in einer "realistischen" Situation sehen . Ob am Ende Marcus seinen Bruder zu den Clippers locken kann?

16 Uhr: Pünktlich melden wir uns wieder mit der nächsten Ausgabe von Rund um die NBA, heute gebe ich mein Debüt für dieses Jahr - das kann ja nur schiefgehen!