NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Entscheidung gefallen! Morris bleibt bei den Lakers

20 Uhr: Was treibt eigentlich John Wall so? Der Wizards-Star (kann man das noch so sagen?) ist nun Anteilseigner der South East Melbourne Phoenix aus der australischen NBL , dabei schließlich er sich mit einer Investorengruppe bestehend aus mehreren aktuellen und ehemaligen NBA-Spielern.

19.45: Bei den Heat könnte der nächste große Move übrigens in der Verlängerung von Bam Adebayo bestehen, der sogar für eine Max-Verlängerung berechtigt ist. Goran Dragic trug bei seiner Verlängerung am Sonntag jedenfalls ein "Bam-Shirt", darauf angesprochen, sagte er laut Ira Winderman ( South Florida Sun Sentinel ): "Wir werden uns um ihn kümmern." Riecht nach Pay Day!

19.35 Uhr: Pacers-Rookie Cassius Stanley wird zu Beginn seiner NBA-Karriere mit der Nummer 2 auflaufen , wie die Franchise bekannt gab. Kracher-News, ich weiß!

19.20 Uhr: Während sonst in der Association gerade nicht viel los ist, haben die Utah Jazz still und heimlich ihr City-Edition-Jersey für die kommende Saison rausgehauen. Thema: Dark-Mode! Sieht gut aus das Ding!

19.05 Uhr: Die Heat ziehen nach und machen die Verpflichtung von Moe Harkless offiziell . "Wir haben es schon immer gemocht, was Moe Harkless einem Team bringt. Wir schätzen seine Erfahrung und wissen gut, welche Rolle es bei uns spielen wird", wird Pat Riley zitiert.

18.50 Uhr: Auch die New Yorks Knicks haben etwas Offizielles zu vermelden, Rookie Obi Toppin hat seinen Vertrag unterzeichnet und ist nun ein Knickerbocker . Glückwunsch, oder so.

18.40 Uhr: Unser guter Freund Bobby Marks kommt auch direkt mit den wichtigen Stats um die Ecke, die Lakers liegen damit noch 4,5 Mio . unter dem Hard Cap , was noch locker fü r zwei Veterans zum Minimum reicht . Na, wer hat Bock auf eine Titeljagd?

NBA: Markieff Morris bleibt bei den Los Angeles Lakers

18.32 Uhr: Markieff Morris hat sich entschieden! Der Power Forward unterschreibt für ein weiteres Jahr zum Minimalgehalt bei den Los Angeles Lakers . Das berichtet Shams Charania ( The Athletic ). Run it back!

18.28 Uhr: Der Nächste, bitte! Free Agent Damyean Dotson hat sich den Cavaliers für 2 Jahre und 4 Millionen angeschloßen. Das berichten seien Agenten ESPN. Ich erinnere mich an einige doch ganz flashy Auftritt im Knicks-Trikot.

18.20 Uhr: Wie ist derzeit eigentlich die Gefühlslage bei den Milwaukee Bucks ? "Innerhalb der Organisation, berichten Quellen aus der Liga, haben sich die Bucks in den letzten Wochen von vorsichtig optimistisch zu vorsichtig zuversichtlich entwickelt , dass das Ergebnis befriedigend ausfallen wird , wenn Antetokounmpo aus Griechenland zurückkehrt", schreibt Brian Windhorst (ESPN). Die Rede ist natürlich von Giannis' Supermax-Vertrag. Ich denke, er wird das Ding auf jeden Fall unterschreiben.

18.08: Ein weiterer Gedanke Amiks:

Der Pitch, mit dem sich McNair den GM-Posten geangelt hat , beinhalten, dass ein Team um De'Aaron Fox ( der ja gerade erst massiv abgeräumt hat ) herum gebaut wird mit Spielern im ähnlichen Alter . Ein Boganovic (28) passt nicht in dieses Bild und würde zudem die Entwicklung von Rookie Tyrese Haliburton unterdrücken , den sich die Kings dieses Jahr an Nummer 12 geschnappt haben. Haliburton soll einen Move nach Sacramento forciert haben, da er einen sehr guten Fit zwischen sich und Fox sieht.

Klingt alles nicht nach einer guten Idee für die Kings, das Angebot der Hawks zu matchen.

17.55 Uhr: Blicken wir aufgrund des Mangels an aktuellen Meldungen doch mal auf eine der wichtigsten Fragen des Tages: Was passiert eigentlich mit Bogdan Bogdanovic? Vor rund 20 Stunden hat er das Offer Sheet der Atlanta Hawks in Höhe von 72 Mio. über 4 Jahre unterschrieben , was bedeutet, dass die Kings noch etwas mehr als 24 Stunden Zeit haben , um das Angebot zu matchen , ansonsten wird der Shooting Guard in den kommenden Jahren an der Seite von Trae Young auf Dreierjagd gehen. Aber sollte Sacramento das tun? Hier Mal ein Gedanke von Sam Amick ( The Athletic ) dazu:

Falls es keinen Trade-Markt für Bogdanovic gibt, was seine Quellen ihm so sagen, sei der neue GM Monte McNair ziemlich abgeneigt von der Idee , mit der selben Truppe wie im vergangenen Jahr einen neuen Anlauf zu starten . Vor allem da Bogdanovic klargemacht hat, dass er gerne weiterziehen würde.

17.45 Uhr: Da segelt uns doch der nächste offizielle Deal ins Haus, laut Woj wird sich Solomon Hill den Atlanta Hawks für 1 Jahr anschließend, über sonstige Vertragsdetails scheint noch nichts bekannt.

17.33 Uhr: Wisst Ihr, was heute vor 29 Jahren passiert ist? Kleiner Tipp: "Hey Mutombo, this one is for you!"

17.22 Uhr: Übrigens wurde heute fünf NBA-Spielern eine ganz besondere Ehre zuteil, Marco Belinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Kyle Korver und Anthony Tolliver (random Zusammensetzung btw) wurden um 11.45 Uhr Ortszeit von Papst Franziskus im Vatikan empfangen , mit dabei waren auch einige Offizielle der National Basketball Players Association. Warum? Der Papst wolle mehr über Bemühungen der NBA in Sachen Kampf gegen Soziale Ungerechtigkeit erfahren. Wie ESPN berichtet, habe ein Sprecher des Papstes mit den Offiziellen der Players Association deshalb in der vergangenen Woche Kontakt aufgenommen, heute Nacht ging es dann per Privatjet in den Vatikan. Papst müsste man sein.

17.10 Uhr: Blicken wir mal dann auch mal kurz auf die finanzielle Situation der Suns nach dem Saric-Deal. Laut Kollegen Bobby Marks ( ESPN ) liegen die Suns mit ihren 14 Spielern noch 8 Mio. und der Luxussteuer und haben noch 3,6 Mio. , um vielleicht auf dem Markt noch mal tätig zu werden. Die Starting Five: Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jae Crowder, Deandre Ayton + Sixth Man Dario Saric liest sich aber jetzt schon sehr ordentlich!

16.55 Uhr: Mit dem fixen Saric-Deal geb ich Euch auch direkt noch mal die Diashow mit allen fixen Deals der Free Agency an die Hand - es ist ganz schön was zusammengekommen!

16.45 Uhr: Währenddessen haben die Jazz die Details des Ed-Davis-Deals verkündet. Um Gehälter einzusparen, hat Utah den Center für Cash Considerations zu den Knicks geparkt, die noch zwei zukünftige Zweitrundenpicks dazugelegt bekommen haben. Für welche Jahre die Picks sind, haben sie nicht dazugesagt.

NBA: Dario Saric bleibt bei den Phoenix Suns

16.35 Uhr: Und jetzt gibt's auch die erste kleine Woj-Bomb , wie der ESPN -Insider schreibt, bleibt Dario Saric für 3 weitere Jahre und 27 Millionen Dollar bei den Phoenix Suns . Das verrieten dessen Agenten Jeff Schwartz und Mike Lindeman ESPN . Klingt nach einem guten Deal für beiden Seiten! Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Suns der kommenden Saison.

16.30 Uhr: Dann gibt es aber auch direkt was Offizielles zu vermelden: Die erneute Unterschrift von Joe Harris beiden Nets ist unter Dach und Fach. "Seit dem Moment, als er in Brookly angekommen ist, hat Joe verkörpert, was er heißt, ein Net zu sein", wird GM Sean Marks zitiert.

16.23 Uhr: Wenn eh nicht so viel los ist, lasst uns doch noch mal über Markieff Morris reden. Den Fit bei den Raptors fände ich nämlich durchaus spannend! Ich denke, er könnte den Kanadiern gute Minuten auf der Vier geben als Back-up von Pascal Siakam und würde wohl auch mit seiner Mentalität gut in die Truppe passen. Vor allem weil Toronto hinter Siakam derzeit nur Rondae Hollis-Jefferson als gelernten Power Forward im Kader hat. Was meint Ihr dazu? Oder würdet Ihr ihn lieber in L.A. sehen?

16.13 Uhr: Viel mehr ist bisher heute aber noch nicht los, viele Kollegen in den USA werden wohl noch entspannt schlummern. Wenigstens Bobby Marks, seines Zeichens Front Office Insider von ESPN , ist schon wach und hat ein paar Details von Davis Bertans' Vertrag (80 Mio./5 Jahre) geliefert. Demnach sind die ersten vier Jahre garantiert , für die Saison 2023/24 haben sich die Wizards etwas Kreatives überlegt. Falls der Lette 75 Prozent der Saisonspiele absolviert , bekommt er seine gesamte Kohle , falls nich t, sind es 5 Mio . - klingt für beide Seiten nach einem vernünftigen Deal.

16.05 Uhr: Und los geht es direkt mit einem der letzten verbliebenen Big Names auf dem Free-Agency-Markt, die Rede ist von Markieff Morris . Wie Marc Stein von den New York Times berichtet, sollen beide L.A.-Teams den amtierenden Champ von einer Unterschrift überzeugen wollen . Laut Stein sollen sich aber auch die Toronto Raptors in einer "realistischen" Situation sehen . Ob am Ende Marcus seinen Bruder zu den Clippers locken kann?

16 Uhr: Pünktlich melden wir uns wieder mit der nächsten Ausgabe von Rund um die NBA, heute gebe ich mein Debüt für dieses Jahr - das kann ja nur schiefgehen!