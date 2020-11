NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Pacers an Bogdan Bogdanovic interessiert?

Am heutigen Sonntag endet das Moratorium der NBA Free Agency, die Spieler dürfen also ihre neuen Verträge offiziell unterschreiben. Zudem stehen auch an Tag 3 der Free Agency eine Menge spannender Entscheidungen an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

16.37 Uhr: Das ist doch mal eine gute Gelegenheit, einen Blick darauf zu werfen, was vergangene Nacht so passiert ist. Die Lakers haben nämlich zwar Rajon Rondo und Avery Bradley verloren, dafür aber neben Wesley Matthews und Montrezl Harrell nun auch Kentavious Caldwell-Pope unter Vertrag genommen . Und sonst so?

Und wenn Ihr nochmal alle gestrigen Entwicklungen in Rund um die NBA - inklusive Hayward-Überraschung, VanVleet-Zahltag und Rondo-Deal - nachlesen wollt, dann hier entlang .

16.32 Uhr: Apropos Davis. Die Braue wird ziemlich sicher bei den Lakers verlängern, sich aber offenbar mit einer Unterschrift noch Zeit lassen - angeblich sogar bis nach Thanksgiving , also Ende der kommenden Woche. Laut Brad Turner von der L.A. Times wollen AD und Agent Rich Paul erstmal abwarten, wie der Lakers-Kader zusammengestellt wird , und dann über die Laufzeit des neuen Deals entscheiden.

16.26 Uhr: Und nochmal Anderson: Auch wenn die Kings offenbar keine Verwendung für Turner haben, bezüglich des Pacers-Interesse an Bogdanovic gebe es "Interpretationsspielraum" . Was auch immer das nun wieder heißen mag. Wir lassen uns mal überraschen, Bogdanovic ist mit Ausnahme von Anthony Davis und Brandon Ingram aber der aktuell spannendste verfügbare Free Agent auf dem Markt.

16.20 Uhr: Die Pacers wären dagegen auf einen Sign-and-Trade für den Guard angewiesen. Ham bringt ein Trade-Paket um Myles Turner ins Gespräch , das ist laut Jason Anderson vom Sacramento Bee allerdings keine Option für die Kings.

16.15 Uhr: Wie Ham weiter berichtet, sind auch die Atlanta Hawks weiterhin am 28-jährigen Serben interessiert. Ähnliches haben wir gestern bereits von Chris Kirschner von The Athletic erfahren. Die Hawks haben genügend Cap Space, um Bogdanovic unter Vertrag zu nehmen , da er Restricted Free Agent ist, könnte Sacramento mit dem Angebot aber gleichziehen.

16.10 Uhr: Die Indiana Pacers waren in den vergangenen Tagen an einer Verpflichtung von Gordon Hayward interessiert, der ließ sich bekanntermaßen aber für einen ganzen Batzen Kohle nach Charlotte locken . Laut James Ham von NBC Sports California zeigen die Pacers dafür nun Interesse an Restricted Free Agent Bogdan Bogdanovic.

16.10 Uhr: Neuer Tag, neue Ausgabe von Rund um die NBA! In diesem Sinne Moin, Moin und herzlich willkommen zu Tag 3 der Free Agency. Legen wir direkt los ...