NFL Week 11 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 11

Die Colts haben die Packers in der Overtime niedergerungen und halten damit Schritt mit den Titans in der AFC South. Rookie-Kicker Rodrigo Blankenship (4 Field Goals) avancierte dabei zum Matchwinner mit einem 39-Yard-Field-Goal in der Overtime. Die Colts hatten den Ball im ersten Drive der Packers in der Overtime durch einen Fumble von Marquez Valdes-Scantling an der 29 der Packers erobert und sich damit in Position gebracht.