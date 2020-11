3. Liga: FC Ingolstadt gegen FC Magdeburg heute im Liveticker

Der FC Ingolstadt will auf einen Aufstiegsplatz, der FC Magdeburg will runter von den Abstiegsplätzen - heute um 15 Uhr steht einiges auf dem Spiel! SPOX begleitet die Partie Ingolstadt-Magdeburg heute im Liveticker.

© imago images / Stefan Bösl

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga - Ingolstadt gegen Magdeburg im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

In den vier bislang ausgetragenen Begegnungen zwischen Ingolstadt und Magdeburg endeten nie mit einem Heimsieg und nur einmal mit einem Remis. In der Statistikschublade findet sich ebenso der Hinweis auf die besten Knipser der beiden Teams: Kutschke netzte für Ingolstadt viermal ein, A.Müller und Obermair für den 1. FCM dreimal.

Vor Beginn:

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen: Ingolstadt tauscht das Personal nach der Niederlage in Mannheim auf drei Positionen: Elva und Niskanen bestreiten an Stelle von Kaya und Preißinger die offensiven Außenbahnen. Außerdem spielt Schröck für Antonitsch in der Innenverteidigung. Auch die Gäste wechseln dreimal: Kath, Gjasula und Bittroff kommen für Malachowski, Koglin und Ernst in die erste Elf.

Vor Beginn:

Nicht so duster wie in Gelsenkirchen, aber auch nicht gerade lustig ist die aktuelle Situation in Magdeburg. Die Ostdeutschen liegen mit acht Punkten auf dem vorletzten Platz, konnten aber immerhin nach drei Pleiten in Serie zuletzt einen Sieg (gegen Bayern II) und ein Remis (gegen Lautern) einfahren. Bestätigt sich heute der positive Trend?

Vor Beginn:

Die Rollen sind vor der Partie auf den ersten Blick klar verteilt: Ingolstadt steht mit 17 Punkten nach zehn Spielen in der Live-Tabelle auf dem fünften Rang und könnte sich mit einem Sieg auf den zweiten Platz vorschieben. Nach fünf Spielen ohne Niederlage setzte es jedoch am vergangenen Spieltag eine 1:4-Pleite in Mannheim.

Die Aufstellungen:

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Schröck, Paulsen, Franke - Keller, Gaus - Niskanen, Stendera, Elva -Kutschke

Buntic - Heinloth, Schröck, Paulsen, Franke - Keller, Gaus - Niskanen, Stendera, Elva -Kutschke Magdeburg: Behrens - Bittroff, Müller, Gjasula, Burger - Jacobsen, Müller - Obermair, L. Sliskovic, Kath - Brünker

Vor Beginn:

Schiedsrichter Lars erbst und seine beiden Assistenten Mario Hildenbrand und Timo Lämmle sind heute für ein faires Spiel zuständig.

© Clemens Bilan - Pool/Getty Images

Vor Beginn:

Die Magdeburger werden vermutlich auf Dustin Bombeuer (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Maximilian Franzke (Oberschenkelverletzung) und Timo Perthel (Knie) verzichten müssen.

Vor Beginn:

Kommen wir zuerst zum Personal, das heute nicht mitwirken kann - vor allem beim FC Ingolstadt ist die Verletztenliste mittlerweile recht lang: Dennis Eckert Ayensa (muskuläre Probleme), Robert Jendrusch (Sprunggelenk), Robin Krause (Kapselzerrung), Peter Kurzweg (Kapselverletzung), Rico Preissinger (Schlüsselbeinfraktur) und Thorsten Röcher (Adduktorenprobleme) können heute voraussichtlich alle nicht teilnehmen.

Vor Beginn:

Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zu der Drittligapartie FC Ingolstadt - FC Magdeburg! Im Vorlauf wird es eine kleine Vorschau auf die Begegnung geben, ab 15 Uhr bekommt Ihr minütliche Updates rund um das Spielgeschehen aus dem Audi-Sportpark in Ingolstadt.

3. Liga: Ingolstadt gegen Magdeburg heute im TV und Livestream

Das Spiel Ingolstadt gegen Magdeburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

MagentaSport zeigt alle Partien der 3. Liga live und exklusiv in voller Länge. Kommentator Franz Büchner und Moderator Alexander Klich erwarten Euch dort heute um 14.45 Uhr mit den Vorberichten zu Ingolstadt-Madgeburg.

Das Angebot des Pay-TV-Senders könnt Ihr auch als Livestream abrufen .

3. Liga: Die Tabelle am 11. Spieltag

Aufsteiger FC Saarbrücken spielt noch immer beflügelt von der erfolgreichen Vorsaison auf und hat vier Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Mit einem Sieg gegen Magdeburg könnten sich die Ingolstädter auf diesen Platz hocharbeiten.