NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Überraschung! Gordon Hayward geht zu den Hornets - Fred VanVleet bleibt in Toronto

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Spox

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

20.45 Uhr: Hayward ist weg, kommt dafür Paul Millsap ? Laut Jared Weiss ( The Athletic ) zeigen die Celtics "starkes Interesse" an dem Big Man der Nuggets.

20.40 Uhr: Wieder Shams: Jeff Green hat sich offenbar auf einen Vertrag mit den Brooklyn Nets geeinigt. Das ist interessant. Details folgen mit Sicherheit in wenigen Minuten, wahrscheinlich wird es aber ein Deal zum Veteranen-Minimum.

20.31 Uhr: Ich hatte vorhin bereits erwähnt, dass sich die Raptors nach dem VanVleet-Deal möglichst bald um Serge Ibaka kümmern möchten. Nach Informationen von Michael Grange ( Sportsnet ) sind Teampräsident Masai Ujiri und GM Bobby Webster aktuell offenbar auf dem Weg nach Chicago , um sich dort am Nachmittag oder Abend Ortszeit mit dem Big Man zu treffen ...

20.26 Uhr: Ich bin Euch noch diese Nachricht von Shams Charania schuldig. Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich offenbar darauf geeinigt, dass die Spieler, die nicht an der neuen Saison teilnehmen möchten, die Liga bis zum 1. Dezember über ihre Entscheidung informieren müssen.

20.20 Uhr: Jetzt wissen wir, wie die Hornets den üppigen Hayward-Vertrag wohl unter den Salary Cap drücken wollen. Laut Rick Bonnell vom Charlotte Observer planen die Hornets, Nicolas Batum (1 Jahr/ 27,1 Mio. Dollar) mit der Stretch Provision zu entlassen . Dadurch wird dessen ausstehendes Gehalt auf drei Jahre aufgeteilt und die Hornets müssen KEINEN Sign-and-Trade mit den Celtics einfädeln.

20.14 Uhr: Wie Michael Scotto von HoopsHype schreibt, hatten mehrere Teams Interesse an Jae Crowder angemeldet, darunter die Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, L.A. Clippers, Hornets und Heat . Den Zuschlag haben aber bekanntermaßen die Suns bekommen.

20.09 Uhr: Nochmal zu Haywards irrem Vertrag zurück (nochmal: vier Jahre und 120 Mio. Dollar komplett garantiert!). Marc Berman von der New York Post berichtet, dass die Knicks großes Interesse an Hayward hatten, aber nicht ansatzweise zu diesem Preis . Zuletzt war zu hören, dass bei den Pacers ein Rahmen von vier Jahren und 100 Mio . für den 30-Jährigen im Raum stand.

© imago images / Laci Perenyi

20.01 Uhr: Und schon wissen wir, wohin es Jae Crowder verschlägt. Shams berichtet von einem Dreijahresvertrag bei den Phoenix Suns ! Laut Reynolds bekommt der Forward 30 Millionen Dollar überwiesen.

19.58 Uhr: Bei allem nötigen Respekt, aber das ist jetzt ein kleiner Downer. Shams vermeldet den nächsten Deal, es handelt sich um den ehemaligen undrafted Two-Way-Player John Konchar , der für vier Jahre und 9 Mio. bei den Memphis Grizzlies unterschreibt. Für den Jungen freut es mich natürlich ...

19.54 Uhr: Tim Reynolds ( Associated Press ) bestätigt meine Vermutung bezüglich Crowder. Der Forward wird wohl nicht nach Miami zurückkehren , offenbar liegen ihm langfristige Angebote von anderen Teams vor.

19.50 Uhr: Kleiner Nachtrag mit Vertragsdetails zu Bradley und Hayward: Nach Informationen von Bobby Marks ( ESPN ) ist das zweite Jahr in Bradleys Vertrag eine Team-Option (Stichwort Flexibilität in der Free Agency 2021). Der Vertrag von Hayward ist der weil laut David Aldridge ( The Athletic ) komplett garantiert!

Mega-Deal: Hornets schnappen sich Gordon Hayward!

19.47 Uhr: Der nächste starke Deal für die Heat, meiner bescheidenen Meinung nach, man stelle sich mal ein Defensiv-Lineup mit Bradley, Butler und Bam vor. Laut Shams hat sich Bradley von Pat Riley und Jimmy Butler von der berühmt-berüchtigten Heat-Culture überzeugen lassen. Bedeutet das gleichzeitig das Aus für Jae Crowder in Miami?

19.45 Uhr: Keine Zeit zum Durchatmen. Shams vermeldet, dass Avery Bradley zu den Heat wechselt! Am South Beach bekommt der Guard einen Zweijahresvertrag über 11,6 Mio. Dollar.

19.42 Uhr: Eine andere Möglichkeit wäre, Nicolas Batum zu entlassen und dessen ausstehendes Gehalt auf mehrere Jahre aufzuteilen. So könnte Charlotte den nötigen Platz unter dem Salary Cap freiräumen. Wow ... Die Hornets gehen jetzt mit LaMelo Ball und Gordon Hayward in die neue Saison . Was haltet Ihr von diesem Duo?

19.40 Uhr: Die Finanzen sind bei dem Deal nicht ganz unwichtig. Hayward bekommt 30 Millionen Dollar pro Jahr (eine Menge Geld für einen zuletzt verletzungsanfälligen Forward), die Hornets haben aber nur etwa 20 Mio. Dollar an Cap Space . Vielleicht bekommen die Celtics also doch noch etwas für Hayward in einem Sign-and-Trade zurück.

19.36 Uhr: Mark Bartelstein, der Agent von Hayward, hat den Deal gegenüber Woj bestätigt . Die Hornets waren schon 2014 hinter dem 30-Jährigen her, damals matchten jedoch die Jazz das Angebot für den damaligen Restricted Free Agent. Nun bekommt Charlotte den Forward mit ein paar Jahren Verspätung also doch.

19.30 Uhr: Ui, Woj-Bomb!!! Gordon Hayward geht für vier Jahre und 120 Mio. Dollar (!) zu den Charlotte Hornets . Das hat nun wirklich niemand kommen sehen.

19.27 Uhr: Übrigens scheint sich auch Kyle Lowry zu freuen, dass VanVleet an seiner Seite bleibt. Das sind doch mal schöne Worte.

19.24 Uhr: Wir bleiben noch ein wenig bei VanVleet, da sich die Newslage aktuell etwas beruhigt hat. Laut ESPN wird FVV den höchstdotierten Vertrag eines Undrafted Spielers aller Zeiten unterschreiben. Den Rekord hielt zuvor Wesley Matthews mit vier Jahren und 70,1 Mio. Dollar 2015 bei den Mavs.

19.15 Uhr: Interessantes Detail zu VanVleet von Marc Berman von der New York Post . Seinen Quellen zufolge haben sich die Knicks am Ende gar nicht wirklich um den Point Guard bemüht - aus dem einfachen Grund, weil ein Verbleib in Toronto wohl als ziemlich sicher erschien . Zudem möchte sich das Fron Office nicht die finanzielle Flexibilität für den Sommer 2021 verbauen. Das sind ja mal vernünftige Töne im Big Apple.

19.06 Uhr: Die Lakers bekommen Konkurrenz im Werben um Kentavious Caldwell-Pope! Laut Brad Turner von der L.A. Times haben die Knicks Interesse an KCP angemeldet. Irgendwo muss das ganze Geld ja hin, jetzt wo VanVleet vom Markt ist.

19.00 Uhr: Ein kleiner Nachtrag zu VanVleet. Raptors-Präsident Masai Ujiri hat sich gegenüber David Aldrige ( The Athletic ) zu dem Deal geäußert: "Er wollte immer zurückkommen. Wir lieben Fred, er liebt uns. Wenn die Free Agency ansteht, dann sind andere Teams immer hinter den guten Spielern her. Das machen wir alle."

18.53 Uhr: Robin Lopez hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet, er ist "so excited" ein Teil der Wizards-Familie zu sein. Gestern sah seine erste Reaktion noch ganz anders aus, nachdem kurz nach der Einigung zwischen ihm und Washington bekannt wurde, das John Wall einen Trade gefordert habe. Die war deutlich lustiger ...

NBA Free Agency: Fred VanVleet bekommt Zahltag in Toronto

18.45 Uhr: FVV stand angeblich auch bei den Knicks hoch im Kurs, die gehen nun aber leer aus. Und Tamparonto (oder Torontampa??), also die Raptors, können sich nun voll und ganz auf die Verhandlungen mit Serge Ibaka und Marc Gasol konzentrieren . Beide sollen ebenfalls gehalten werden, Ibaka zieht aber unter anderem das Interesse der Nets und Ex-Thunder-Buddy Kevin Durant auf sich. An Gasol sind angeblich die Lakers interessiert.

18.36 Uhr: Die Vertragsdetails sehen wie folgt aus. Der Point Guard, der von den Raptors als Top-Priorität der Offseason bezeichnet wurde, bleibt für vier Jahre und 85 Millionen Dollar in Toronto (beziehungsweise Tampa). Das vierte Jahr ist eine Spieleroption.

18.33 Uhr: Und da fällt der erste (wichtige) Dominostein des zweiten Tages der Free Agency. Shams Charania ( The Athletic ) berichtet, dass sich die Toronto Raptors auf eine Vertragsverlängerung mit Fred VanVleet geeinigt haben!

18.28 Uhr: Ein paar Zahlen zu Augustin: Der 33-Jährige kam vergangene Saison von der Magic-Bank auf 10,5 Punkte und 4,6 Assists im Schnitt. Seine Dreierquote lag dabei bei 34,8 Prozent, im Vorjahr allerdings bei 42,1 Prozent . Die Bucks würde sich sicherlich freuen, wenn er sich wieder dem 2018/19er Output annähert, aber auch so bekommt Milwaukee einen sehr soliden Veteranen auf der Eins.

18.17 Uhr: Shams und Woj hauen fast zeitgleich dieses Nugget raus: Die Bucks sichern sich für drei Jahre und 21 Millionen Dollar die Dienste von D.J. Augustin , der sicherlich einen guten Backup für Jrue Holiday geben wird. Oder was meint Ihr?

18.09 Uhr: Jetzt flattern die News im Minutentakt herein. Raul Neto wechselt offenbar von den Philadelphia 76ers zu den Washington Wizards und bekommt einen Einjahresvertrag. Auch diese Info kommt von Shams Charania ( The Athletic ).

18.06 Uhr: Immerhin die Vertragslänge gibt es schon mal. Der 25-jährige Power Forward unterschreibt für zwei Jahre in der Bierstadt , wobei es sich beim zweiten Jahr um eine Spieleroption handelt. Laut David Aldridge ( The Athletic ) wird Portis wohl 8 Mio. Dollar verdienen.

18.02 Uhr: Shams is on fire - allerdings fehlt weiterhin der ganz große Name. Der NBA-Insider vermeldet, dass sich Bobby Portis auf einen Deal mit den Milwaukee Bucks geeinigt hat. Vertragsdetails bleibt uns Charania aber noch schuldig.

17.57 Uhr: Nächster fixer Deal, dieses Mal war Shams am schnellsten. Restricted Free Agent De'Anthony Melton bleibt den Memphis Grizzlies erhalten und unterschreibt für vier Jahre und 35 Millionen Dollar .

17.53 Uhr: Definitiv nicht nach L.A. zurückkehren wird Dwight Howard, obwohl er vergangene Nacht schon einen Tweet mit einer Liebesbekundung an die Lakers absetzte. Den löschte der ehemalige Superman aber schnell wieder und unterschrieb kurz darauf in Philadelphia . Hintergrund der unglücklichen Aktion: Howard ging laut Keith Pompey ( Philadelphia Inquirer ) davon aus, dass es ein Handshake-Agreement mit den Lakers gebe . Quellen aus der Lakers-Organisation behaupten gegenüber Chris Haynes von Yahoo Sports dagegen, dass es nie ein formelles Angebot für den Center gab , sondern nur ein "deal concept".

© imago images / Laci Perenyi

NBA Free Agency: Kris Dunn wechselt zu den Hawks

17.42 Uhr: Werfen wir mal einen Blick auf die Lakers. Der Champion hat bereits am ersten Tag der Free Agency ordentlich aufgerüstet , Bobby Marks ( ESPN ) rechnet vor, dass L.A. nun Free Agent Kentavious Caldwell-Pope höchstens 12 Millionen Dollar pro Jahr bieten kann. Anthony Davis soll ja schließlich auch noch gehalten werden, anschließend könnte der Kader mit Veteranen zum Minimum aufgefüllt werden.

17.31 Uhr: Da stellt sich natürlich die Frage, was die Hawks mit ihrer finanziellen Flexibilität noch anstellen. Sie sollen angeblich bei Gordon Hayward mitmischen, der präferiert aber wohl einen Deal zu den Pacers . Auch mit Bogdan Bogdanovic werden die Hawks immer wieder in Verbindung gebracht. Der Serbe als zusätzlicher Playmaker und Schütze neben Trae Young hätte was. Oder wollt Ihr lieber Rajon Rondo in Atlanta sehen?

17.22 Uhr: Und wie Bobby Marks ( ESPN ) erklärt, können die Hawks den 26-Jährigen mit der Room Exception unter Vertrag nehmen. Damit würde sich am Cap Space von knapp 26 Mio. Dollar nichts ändern.

17.20 Uhr: Definitiv ein guter Deal für Atlanta. Einen Backup auf der Eins haben die Hawks noch gebraucht, Dunn ist zudem ein Verteidiger auf All-Defense-Niveau , was dem jungen Team gut tun wird. Das zweite Vertragsjahr ist übrigens eine Spieleroption.

17.17 Uhr: Und schon sind die Zahlen nicht mehr aktuell. Woj berichtet, dass sich Kris Dunn und die Hawks auf einen Zweijahresvertrag über 10 Mio. Dollar geeinigt haben.

17.14 Uhr: Apropos Cap Space. Keith Smith hat mal nachgezählt, seinen Berechnungen zufolge sind die Knicks (circa 29 Mio. Dollar) nur eines von drei Teams mit Spielraum unter der Gehaltsobergrenze. Die anderen beiden sind demnach die Hawks (circa 26 Mio. Dollar) und die Hornets (circa 19 Mio. Dollar) . Die restlichen Teams müssen mit Exceptions, Minimums und Sign-and-Trades auskommen.

17.06 Uhr: Ein Free Agent. über den bisher relativ wenig gesprochen wurde: Carmelo Anthony . Laut David Aldridge von The Athletic haben die Portland Trail Blazers auch nach den Verpflichtungen von Robert Covington und Derrick Jones Interesse, den zehnmaligen All-Star zu halten . Angeblich sind auch die Knicks an einer Rückholaktion interessiert. Cap Space haben sie ja genug ...

16.56 Uhr: Wer sich eine kompaktere Zusammenfassung der gestrigen Ereignisse wünscht, für den haben wir natürlich auch etwas in petto. Der geschätzte Kollege Frerks hat hier die wichtigsten Beobachtungen zum Start der Free Agency aufgeschrieben. Klare Leseempfehlung!

16.48 Uhr: Das geht doch schon mal recht ordentlich los, hoffen wir mal, dass später auch noch ein echter Kracher um die Ecke kommt. Gordon Hayward zum Beispiel oder Fred VanVleet oder Bogdan Bogdanovic , der nach dem Bucks-Desaster noch auf der Suche nach einem neuen Team ist. Gestern gab es aber bereits auch schon einige interessante Entscheidungen. Hier haben wir einen Überblick für Euch.

NBA Free Agency: Miami Heat holen Harkless

16.40 Uhr: Und Shams Teil 2 direkt hinterher: Michael Carter-Williams verlängert bei den Orlando Magic . Genaue Details zum Vertrag gibt es noch nicht, Josh Robbins (ebenfalls The Athletic ) fügt aber an, dass der Kontrakt wohl über zwei Jahre (ohne Option) laufen wird.

16.35 Uhr: Und was hat Shams so zu bieten? Teil 1: Denzel Valentine hat seinen Infos zufolge das Qualifying Offer der Bulls akzeptiert und steht damit für ein Jahr und 4,7 Millionen Dollar unter Vertrag. 2021 wird der 27-Jährige dann Unrestricted Free Agent.

16.29 Uhr: Und nochmal Woj: Im Rahmen des Vier-Team-Trades um Steven Adams, der zu den Pelicans geht, erhalten die Thunder George Hill, Darius Miller und einen geschützten 2023er Erstrundenpick der Nuggets , sowie zwei Zweitrundenpicks in 2023 (via Charlotte) und 2024 (via Washington). Damit wäre dieser Deal nun auch komplett - und Eric Bledsoe darf (vorerst) in New Orleans bleiben.

16.22 Uhr: Gute Nachrichten, sowohl Shams als auch Adrian Wojnarowski ( ESPN ) sind bereits wach und gut aufgelegt. So vermeldet Woj soeben, dass Moe Harkless für ein Jahr und 3,6 Millionen Dollar bei den Miami Heat unterschreiben wird. Offenbar hat der Forward lukrativere Angebote abgelehnt, um eine prominentere Rolle beim aktuellen Ost-Champion zu spielen. Sicherlich ein guter Deal für Miami.

NBA: Wizards-Star John Wall schon länger angefressen?

16.16 Uhr: Gerüchte um angebliche Trade-Gespräche zwischen den Wizards und den Houston Rockets um Wall und Russell Westbrook hätten das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Ein Trade des Guards wird allerdings alles andere als einfach, schließlich verdient Wall in den kommenden drei Jahren noch 133 Millionen Dollar (Spieleroption im letzten Jahr) - und hat einen 15-prozentigen Trade-Kicker in seinem Vertrag verankert! Was meint Ihr, findet sich ein Abnehmer für Wall?

© imago images / Laci Perenyi

16.10 Uhr: Ursprünglich war mal Beal als "Sidekick" für Wall gedacht, dann machten aber mehrere Verletzungen dem 30-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Vor Kurzem hatte Wizards-GM Tommy Sheppard verlauten lassen, dass das Team nun um Beal herum aufgebaut werde . "Sobald er das gesagt hat, wusste man, dass das passieren wird", sagte eine anonyme Quelle gegenüber Goodwill angesprochen auf die Trade-Forderung Walls.

16.05 Uhr: Wir starten in Washington, wo die Wizards-Fans den Start der Free Agency mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt haben. Einerseits konnte Davis Bertans langfristig gehalten werden , andererseits will John Wall offenbar weg! Das berichtete Shams Charania ( The Athletic ), Vincent Goodwill von Yahoo Sports hat nun mehr Infos für uns: Angeblich ist der Point Guard angefressen, weil die Wizards Bradley Beal als Franchise-Player Nummer eins ansehen.

16.05 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zu Tag zwei der Free Agency! Der gestrige Start in die wildeste Phase des NBA-Jahres verlief verhältnismäßig fast schon ruhig, geht es heute dafür so richtig zur Sache? Wir werden sehen, los geht's!