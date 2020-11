Facebook

ATP-Finals: Novak Djokovic gegen Dominic Thiem jetzt im Liveticker

Thiem - Djokovic 4:4: Wir kommen in die Phase des Satzes, in der jedes Break tödlich sein kann. Dementsprechend wichtig ist es in diesem Fall für Thiem, dass er weiter gut serviert und auch weiter Winner schlägt. Bei 40:0 erwischt er die Kugel aus dem Halbfeld ganz komisch mit dem Schlägerrahmen und zwingt den Djoker zu einem Handgelenk-Schlag. Der ist eigentlich richtig gut, doch Thiem streckt sich und volliert aus der Streckung heraus cross. Auch den gräbt Nole aus, bugsiert den Ball aber knapp hinter die Grundlinie. Toller Ballwechsel, 4:4.

Thiem - Djokovic 3:4: Nun wird es auch für den Weltranglistenersten mal knifflig. Infolge eines verrissenen Inside-Outs sieht er sich einem 0:30 ausgesetzt. Weil er aber andersherum auch Thiem zu Fehlern zwingen kann, gleicht er relativ leicht auf 30 beide aus und rückt anschließend nach einem tollen Inside-Out ans Netz auf. Dort volliert er einen ganz schwierigen, weil tiefen Ball perfekt aufs Feld. Einen Aufschlagwinner später heißt es 4:3.

Thiem - Djokovic 3:3: Was für ein Schlag! Bei 0:30 bei eigenem Aufschlag haut Thiem auf einmal einen famosen Rückhandlongline mit 92 km/h raus, der direkt als Winner im Platzeck einschlägt. Anschließend bekommt der Serbe zwei Mal nicht mehr den Return über das Netz, hält sich bei Spielball gegen sich aber in der Rally und schafft es in den Einstand. Zwei Zähler später steht dennoch das 3:3 auf der Anzeigetafel.

Thiem - Djokovic 2:3 Thiem ärgert sich: Er verteidigt sich gegen Noles Longline-Angriffe klasse, patzt schließlich aber mit seiner Rückhand, die an der Netzkante hängen bleibt. Bei 0:30 haut der Österreicher erstmals einen seiner unglaublich kraftvollen Rückhandlonglines raus und bereitet damit den Punktgewinn vor - ein Schlag, den er heute zwingend brauchen wird. Nichtsdestotrotz fährt Djokovic dieses Spiel zu 15 ein.

Thiem - Djokovic 2:2: Das macht Thiem momentan richtig gut. Nicht nur schlägt er gut auf, auch donnert er einen wuchtigen Schlag nach dem anderen auf den Platz. Djokovic kommt aktuell nicht in die Returnspiele hinein. So muss er dieses Game zu Null abgeben.

Thiem - Djokovic 1:2: Djokovic zieht bei eigenem Aufschlag nach 15:15 das Tempo an. Mit einigen Inside-Ins zwingt er Thiem zu mehreren Fehlern, den ersten Spielball verwertet er per Servicewinner.

Thiem - Djokovic 1:1: Ein ganz blöder Fehler aus Domis Sicht. Mit einem knallharten Service durch die Mitte zwingt er den Djoker zu einem Notreturn. Aus dem Halbfeld vermag es der 27-Jährige letztlich aber nicht, den sicheren Winner im Feld unterzubringen. Danach sieht das aber schon besser aus. Mit wuchtigen Longlines auf beiden Seiten schickt er den Weltranglistenersten umher und überrascht diesen schließlich mit einem Stop gegen die Laufrichtung. Bei 15:30 serviert Thiem erst einen Aufschlagwinner, dann einen tollen Aufschlag nach außen, gefolgt von einem kraftvollen Rückhandcross, den er mit einem schwierigen Volley veredelt. Eine zu lange Rückhand des Serben besiegelt dann das 1:1.

Thiem - Djokovic 0:1: Auf beiden Seiten gibt es noch ein paar Fehler. Am Ende ist es Thiem, der mit einer zu kurzen Vorhand dieses erste Game bei Aufschlag Djokovic abgibt.

Thiem - Djokovic 0:0: Auf geht's ins Match, Nole sichert sich gleich den ersten Punkt, wird dann aber vom druckvollen Spiel Thiems in die Defensive gedrängt. 15 beide.

Vor Beginn: Beide Männer sind inzwischen auf dem Court und wärmen sich auf. In wenigen Augenblicken geht die Geschichte hier also los.

Vor Beginn: Im direkten Vergleich hat indes der Djoker die Nase vorne. Aus elf Partien gegeneinander ging er sieben Mal als Sieger hervor, vier Mal behielt Thiem die Oberhand. Besonders in der jüngeren Vergangenheit versprach diese Paarung allerdings grundsätzlich Spannung und Spektakel. Sowohl bei den French Open 2019 (Sieger Thiem) als auch bei den letztjährigen Finals (Thiem) und jüngst bei den Australian Open 2020 (Djokovic) waren Spiele über die gesamte Distanz zu bewundern.

Vor Beginn: Mehr Stolpersteine musste unterdessen der Serbe überwinden. Nach seinem Auftaktsieg gegen Diego Schwartzman (6:3, 6:2) sah eigentlich alles danach aus, dass der Branchenprimus weiter seine Kreise zieht. Gegen Daniil Medvedev jedoch hatte er in zwei Durchgängen das Nachsehen (3:6, 3:6) und musste daher ins Entscheidungsmatch gegen Alexander Zverev. Durch seinen Triumph (6:3, 7:6) schaltete er nicht nur den Deutschen aus, sondern sicherte sich selbst auch das Halbfinalticket.

Vor Beginn: Für Thiem lief die Gruppenphase beinahe perfekt. Gleich im ersten Match gegen Stefanos Tsitsipas (7:6, 4:6, 6:3) gelang ihm die Revanche für die letztjährige Finalpleite. Anschließend bezwang er auch noch Rafael Nadal (7:6, 7:6) und sicherte sich auch dadurch, dass die Konkurrenz für ihn spielte, rasch den Gruppensieg. Zwar gab es am Ende gegen den bereits ausgeschiedenen Andrey Rublev eine glatte Niederlage (2:6, 5:7) ? das dürfte ihn aber weniger stören, wenn heute die Leistung stimmt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Halbfinale der ATP-Finals! In einem echten Kracher treffen heute Dominic Thiem und Novak Djokovic aufeinander. Der Aufschlag erfolgt gegen 15 Uhr.

ATP-Finals: Novak Djokovic gegen Dominic Thiem heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Partie im TV und Livestream sehen wollt, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Neben der Übertragung im TV gibt es für Sky- Kunden einen Livestream via SkyGo . Ohne Sky -Abo könnt Ihr Euch mit dem Sky Ticket einen Monatspass kaufen. Auch die Streamingplattform TennisTV hat einen kostenpflichtigen Livestream im Angebot.

Das Preisgeld der ATP Finals 2020 im Überblick

Runde Einzel Doppel Weltranglisten-Punkte Turniersieger 1.345.000 Dollar 204.000 Dollar 500 Halbfinalsieger 657.000 Dollar 106.000 Dollar 400 Gruppenphase pro Sieg 215.000 Dollar 40.000 Dollar 200 Antrittsgeld 215.000 Dollar 103.000 Dollar - Ersatzspieler (kein Sieg) 116.000 Dollar 40.000 Dollar -

ATP Finals: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Novak Djokovic gewann die ATP-Finals bereits 2015.