Der FC Bayern will seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor RB Leipzig, dem BVB und Bayer Leverkusen beibehalten, hat in Werder Bremen aber keinen einfachen Gegner vor der Brust. SPOX begleitet die Partie ab 15.30 Uhr im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga - FC Bayern gegen Werder Bremen heute im Liveticker: 0:0

FCB gegen Werder: Noch kaum Torgefahr

15.: Nach langer Zeit suchen die Gäste mal wieder den Weg in die gegnerische Hälfte. Dabei wird Milot Rashica unsanft von Benjamin Pavard gestoppt. Für dieses Halten gibt es Gelb.

13.: Aus der zweiten Reihe bringt Kingsley Coman einen Rechtsschuss an. Noch ist das Visier nicht optimal eingestellt. Der Flachschuss aus etwa 19 Metern streicht deutlich links am Kasten von Jiri Pavlenka vorbei.

12.: Mit voller Konzentration auf den Ball rasseln Theodor Gebre Selassie und Lucas Hernandez zusammen. Was im ersten Moment nach einem heiftigen Crash ausschaut, stecken beide gut weg und können weiter machen.

11.: Jamal Musiala verliert bei seinem Startelfdebüt in der Bundesliga den Ball, geht aber sofort hinterher und erobert das Spielgerät zurück.

8.: Mittlerweile ist der Champions-League-Sieger klar tonangebend, hat das Spielgeschehen nahezu komplett in die gegnerische Hälfte verlagert.

6.: Jetzt erleben wir den ersten Torabschluss der Begegnung. Die Ecke von der rechten Seite, getreten von Douglas Costa, köpft Thomas Müller am langen Eck vorbei.

5.: Von linken Seite bringt Douglas Costa eine scharfe Flanke an. Im Zentrum klärt Marco Friedl unter Druck per Kopf. Der ehemalige Münchener sorgt für die erste Ecke des Rekordmeisters, die aber nichts einbringt.

3.: Danach bemühen sich die Hausherren erwartungsgemäß um die Initiative. Auch dabei entwickelt sich nichts Nennenswertes. Man muss sich erst noch ein wenig sortieren.

2.: Mutiger Auftakt von Werder! Die Hanseaten lassen sich gleich mal vorn am gegnerischen Sechzehner auf. Ein Abschluss aber bleibt aus.

1.: Soeben ertönt der Anpfiff. Die Gäste stoßen an. Es ist empfindlich kühl in München. Bei überschaubaren vier Grad drohen zumindest keine Niederschläge.

Vor Beginn:

Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Guido Winkmann. Der erfahrene Bundesliga-Referee kommt zu seinem 150. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus und wird dabei unterstützt von den Assistenten Christian Bandurski und Arno Blos.

Vor Beginn:

Florian Kohfeldt ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: "Darüber, dass die Bayern eine höhere individuelle Qualität haben, müssen wir nicht reden. Doch in den letzten Jahren waren enge Spiele dabei. Wir haben es leider nie geschafft, den letzten Schritt zu gehen, die Aufmerksamkeit wirklich über 90 Minuten zu halten." An seine Spieler wendet sich der Werder-Trainer mit den Worten: "Blendet alles aus! Wir müssen uns darauf freuen, dass wir uns mit der besten Mannschaft Europas messen dürfen. Eine Chance haben wir nur, wenn sie ein bisschen nachlassen und wir gleichzeitig mutig und effizient sind. Wir müssen uns trauen, Fußball zu spielen, und nicht nur die Bälle hinten raus kloppen. Das sind Spiele, die besonders kribbeln. Und ich hoffe, dass ist bei allen so - dafür machen wir das alle hier."

Vor Beginn:

Hansi Flick zeigte sich angetan vom letzten Training: "Die Mannschaft hatte vom ersten Moment an Qualität und Intensität. Das war so nicht zu erwarten", nachdem sich die vielen Nationalspieler zwei Wochen lang auf Reisen befanden. "Es war ein gutes Training und wir sind vorbereitet auf Werder Bremen." Die erwartete Warnung vor dem Gegner hatte der Bayern-Coach auch parat: "Bremen hat kaum Nationalspieler abgegeben und sich daher zwei Wochen auf das Spiel vorbereitet. Die Mannschaft wird taktisch gut eingestellt sein und uns das Leben schwer machen. Im letzten Spiel in Bremen sind sie kompakt gestanden und haben schnell umgeschaltet. Das erwarten wir so erneut."

Vor Beginn:

Punkten kann Werder darüber hinaus mit der zweitbesten Defensive der Liga. Mit lediglich neun Gegentreffern steht man sogar besser da als die Münchener, die zwei mehr kassierten. Dafür erzielten die Norddeutschen auch nur neun Tore. Die dreifacher Zahl an Erfolgserlebnissen feierte der Meister und ist damit in der Bundesliga eine Klasse für sich. Natürlich hat die 1:4-Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim die weiße Weste befleckt, war das doch die erste Pflichtspielniederlage des Jahres 2020. Daheim aber steht die Serie noch. 18 Partien sind die Jungs von Hansi Flick in der Allianz Arena ungeschlagen - 17 davon wurden gewonnen. Den einzigen Punktverlust setzte es Anfang Februar gegen RB Leipzig (0:0). Letztmals den Kürzeren zog der FC Bayern zu Hause vor knapp einem Jahr - mit 1:2 gegen Leverkusen.

Vor Beginn:

Diese fingen sich die Grün-Weißen zum Saisonauftakt zu Hause gegen Hertha BSC ein (1:4). Folgen ließen die Männer von Florian Kohfeldt, der heute sein 100. Bundesligaspiel als Chefcoach bestreitet, Siege auf Schalke (3:1) und gegen Bielefeld (1:0). Zuletzt spielten die Bremer vier Mal in am Stück 1:1. In der Fremde weist das Team seine Serie von fünf Partien ohne Niederlage auf - DFB-Pokal und Relegation eingeschlossen.

Vor Beginn:

Tabellarisch hat der FC Bayern das Bild inzwischen - den eigenen Vorstellungen gemäß - zurechtgerückt. Der Rekordmeister steht seit dem 6. Spieltag wieder an der Spitze, weist aktuell zwei Zähler Vorsprung zu Verfolger RB Leipzig auf. Acht Punkte weniger hat der SV Werder auf dem Konto, ist damit Neunter. Wie der Champions-League-Sieger haben die Hanseaten lediglich eine Saisonniederlage kassiert.

Die Aufstellungen:

FCB: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Javi Martinez - Costa, T. Müller, Musiala, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Javi Martinez - Costa, T. Müller, Musiala, Coman - Lewandowski SVW: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Groß - Möhwald, M. Eggestein - Bittencourt - Rashica, Sargent

Vor Beginn:

Den Bremern fehlen Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) und Milos Velkjovic (Adduktorenverletzung), außerdem muss Florian Kohfeldt eine Alternative für Maximilian Eggestein parat haben, falls dessen muskuläre Probleme im Oberschenkel ihn doch auf die Bank zwingen.

Vor Beginn:

Bayern-Trainer Hansi Flick muss neben Alphonso Davies (Bänderriss am Sprunggelenk) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP) auch auf Corentin Tolisso verzichten, der mit einer Muskelverhärtung von der französischen Nationalmannschaft zurückkehrte.

Vor Beginn:

Die Werderaner konnten den Bayern in den vergangenen zwei Jahren häufig einen harten Kampf abliefern, der letzte Punktgewinn gegen den deutschen Rekordmeister liegt mittlerweile jedoch ein ganzes Jahrzehnt zurück: Am 11. September 2010 trennten sich die beiden Mannschaften mit 0:0. Der letzte Sieg des SVW gegen die Bayern datiert vom 20. September 2008 (5:2).

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker zum heutigen Bundesligaduell zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen! Ab 15.30 Uhr bekommt Ihr hier minütliche Updates rund um das Spielgeschehen aus der Allianz-Arena in München, vorher seht Ihr hier schon eine Vorschau auf die Partie.

Bundesliga: FC Bayern gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen den Münchnern und Bremen ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Eine Zusammenfassung des Spiels läuft zwischen 18.50 Uhr und 19.50 Uhr in der ARD -Sportschau, die auch im Livestream verfügbar ist .

Sky zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 & UHD mit Kommentator Kai Dittmann. Gemeinsam mit den vier Parallelspielen um 15.30 Uhr könnt Ihr FCB-SVW dort auch in der Spieltags-Konferenz mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD verfolgen. Dort ist Frank Buschmann für das Spiel FC Bayern - Werder Bremen zuständig.

Beide Angebote könnt Ihr auch im Livestream empfangen , entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Auf den ersten vier Plätzen der Tabelle sind bereits nach sieben Bundesliga-Spieltagen die vier Teams platziert, die man dort vor der Saison auch erwarten konnte.

Die erste große Überraschung kommt mit dem 1. FC Union Berlin an Platz fünf, auch Werder Bremen überrascht nach dem Fast-Abstieg positiv und steht auf dem neunten Platz der Liga.