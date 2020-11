Bundesliga: Hertha BSC gegen BVB (Borussia Dortmund) jetzt im Liveticker

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Hertha BSC gegen BVB jetzt live: 0:0

8. | Dann kommt erstmals etwas Schwung rein. Nach einer Balleroberung schalten die Hausherren schnell um. Dodi Lukebakio tut das, der in der eigenen Hälfte startet, durchs Zentrum dem Sechzehner entgegenstrebt und seinen Linksschuss aus etwa 18 Metern zu hoch ansetzt.

7. | Insgesamt bleiben die Gäste tonangebend, womit sich das Geschehen vornehmlich in der Berliner Hälfte abspielt.

5. | Auch die Berliner gehen mit ihren ersten Phasen von Ballbesitz sehr behutsam um. Bloß nichts überstürzen - und dann vielleicht noch ins offene Messer laufen!

3. | In der Anfangsphase zeigen sich die Borussen stark am Ball interessiert. Zielstrebigkeit kommt dabei zunächst nicht zustande. Wir lassen das also in aller Ruhe angehen.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff im Olympiastadion. Bei bewölktem Himmel und sieben Grad wird im Spielverlauf nicht mit Niederschlägen gerechnet.

Vor Beginn:

Kurz vor dem Spielbeginn blicken wir auf das Gespann der Unparteiischen. An der Pfeife agiert Bastian Dankert. Der 40-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 110. Bundesliga-Einsatz. Unterstützung wird ihm dabei zuteil durch die Assistenten Rene Rohde und Markus Häcker.

Vor Beginn:

Seit sechs Bundesligaspielen warten die Berliner auf einen Sieg gegen Dortmund. Den letzten vollen Erfolg feierten die Hauptstädter im März 2017 - ein 2:1 auf eigener Wiese. Danach gab es nur noch zwei Punkte. Und die letzten zwei Heimspiele sowie beide Partien in der vergangenen Saison verlor die Hertha gegen den BVB.

Vor Beginn:

Hertha gewann zum Saisonauftakt in Bremen (4:1) und am vergangenen Spieltag in Augsburg (3:0). Dazwischen gingen fünf Partien ohne Dreier über die Bühne. Es gab nur einen Zähler - Anfang des Monats an dieser Stelle gegen Wolfsburg (1:1). Für den letzten Heimerfolg müssen wir einen Schwenk in die letzte Saison machen, als die Herthaner im Olympiastadion Bayer Leverkusen mit 2:0 bezwangen. Im Juni ist das gewesen.

Vor Beginn:

Neben dem 0:2 in Augsburg Ende September zogen die Dortmunder zuletzt auch im Gipfeltreffen mit den FC Bayern den Kürzeren, unterlagen dem Rekordmeister vor zwei Wochen zu Hause mit 2:3. Damit verblasste die zwischenzeitliche Serie von vier Bundesligasiegen in Folge ohne jegliches Gegentor.

Vor Beginn:

Vor allem im heimischen Olympiastadion läuft für die Alte Dame in dieser Saison nicht viel zusammen. Aus zwei kümmerlichen Toren machten die Berliner einen Punkt. Das ist mit die schlechteste Heimbilanz aller Bundesligisten. Da trifft es sich gut, dass der BVB auswärts auch nur einmal häufiger getroffen hat - allerdings mit dem Unterschied, dass dem lediglich zwei Gegentreffer gegenüberstehen. Das wird von keinem Ligakonkurrenten unterboten und brachte den Westfalen in der Fremde immerhin zwei Siege ein.

Vor Beginn:

Nach dem Punktverlust des FC Bayern München am Nachmittag, besteht für die Borussen die Chance, wieder bis auf einen Zähler an den Bundesligaspitzenreiter heranzurücken. Aktuell werden die Schwarz-Gelben in der Tabelle an Position 4 geführt. Hertha weist acht Punkte weniger auf und tummelt sich daher in anderen Gefilden, ist momentan Dreizehnter.

Vor Beginn:

Drei Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste. Thomas Delaney fällt kurzfristig aus, Jadon Sancho und Giovanni Reyna werden auf der Bank Platz nehmen. Dafür rücken Mahmoud Dahoud, Emre Can und Julian Brandt in die Startelf des BVB. Erstmals im Kader steht Youssoufa Moukoko. Dortmunds Wunderstürmer feierte gestern seinen 16. Geburtstag und ist damit ab sofort in der Bundesliga spielberechtigt.

Vor Beginn:

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor der Länderspielpause nimmt Bruno Labbadia lediglich eine Veränderung vor, sieht sich wegen der Sprunggelenksverletzung von Jhon Cordoba dazu gezwungen. Den Platz des Kolumbianers im Sturmzentrum nimmt Krzysztof Piatek ein.

Vor Beginn:

Auch Bruno Labbadia hat sich festgelegt. Die Hertha startet folgendermaßen: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

Vor Beginn:

Die Aufstellung der Gäste ist da! So schickt Lucien Favre seine Mannschaft aufs Feld: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can, Brandt, Dahoud, Reus - Haaland

Vor Beginn:

Viele Kameras werden heute auf die Ersatzbank des BVB gerichtet sein. Youssoufa Moukoko könnte heute der jüngste Bundesliga-Profi aller Zeiten werden.

Vor Beginn:

Der BVB konnte schon vor der Partie einmal jubeln. Erling Haaland der neue Golden Boy . Er setzte sich in der Abstimmung der italienischen Zeitung Tuttosport unter anderem gegen Ansu Fati und Alphonso Davies durch.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist heute um 20.30 Uhr.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor Hertha gegen BVB