NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Kommt auch Bogdan Bogdanovic zu den Lakers?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

23.05 Uhr: In 55 Minuten geht's los! Ich hoffe, Woj hat sein Handy-Akku nochmal aufgeladen und dann kann die wilde Fahrt beginnen.

22.45 Uhr: Der Klamottenwahl nach zu urteilen, dürfte es für Serge Ibaka eher Richtung Kalifornien als Richtung Toronto gehen. Oder fliegt er gleich nach Tampa? Wir werden es sicher erfahren.

22.06 Uhr: Enes Kanter scheint mit dem Trade ganz glücklich zu sein . Kein Wunder, erreichte er doch mit den Blazers die Western Conference Finals 2019. Die Blazers können den Big Man (5 Mio. Dollar Gehalt) mit ihrer Trade Exception über 7 Millionen Dollar bezahlen.

21.58 Uhr: Oha! Das wäre schon krass! Die Los Angeles Lakers sind angeblich an Bogdan Bogdanovic interessiert. Der Restricted Free Agent der Sacramento Kings wird sich wohl mit den Lakers an einen Tisch setzen, sobald dies offiziell erlaubt ist. Auch die Atlanta Hawks haben nach Informationen von Sam Amick und Eric Nehm von The Athletic ein Meeting mit dem Serben. Nach der Verpflichtung von Dennis Schröder wäre die Verpflichtung des Shooting Guards das nächste massive Upgrade für den Champion.

21.49 Uhr: Wir haben einen Trade! Mini-Woj-Bomb sozusagen! Nach Informationen von Adrian Wojnarowski sichern sich die Portland Trail Blazers die Dienste von Enes Kanter (das hatten wir doch schon mal!). Die Memphis Grizzlies bekommen Mario Hezonja von den Blazers und den 30. Pick Desmond Bane von den Boston Celtics. Die Celtics erhalten zukünftige Draft Considerations aus Memphis.

21.41 Uhr: Es ist keine Breaking News, aber es ist eine News. Die Atlanta Hawks haben Khyri Thomas entlassen. Der Guard war Teil des Trades mit den Detroit Pistons, der Tony Snell nach Atlanta brachte und Dewayne Dedmon gen Motor City schickte. Thomas hat als Garantiegehalt für die anstehende Saison 744.684 Dollar im Vertrag stehen.

21.26 Uhr: Was passiert mit Carmelo Anthony? Der einstige Superstar hatte zuletzt in Portland die Freude am Spiel wiedergefunden, doch durch die Verpflichtung von Robert Covington könnte Melos Zeit bei den Blazers schon wieder zu Ende sein, auch wenn er mit Damian Lillard und C.J. McCollum zwei gewichtige Fürsprecher hat.

21.02 Uhr: Die Big-Men-Konstellation bei den Los Angeles Lakers ist noch unklar für die kommende Saison. Klar, Davis wird zurückkehren und JaVale McGee steht noch unter Vertrag, aber noch ist nicht sicher, ob Dwight Howard zurückkehren wird und daher macht der Tristan Thompson die Runde in Tinseltown. Der Ex-Teamkollegen von LeBron aus Cavs-Zeiten ist Free Agent und soll bei den Lakers auf dem Zettel stehen, aber auch in seiner Heimatstadt Toronto soll Thompson hoch im Kurs stehen. Das berichtet ebenfalls Chris Mannix.

20.54 Uhr: So, hier kommt dann mal wieder ein bisschen Futter. Chris Mannix von Sports Illustrated berichtet, dass die Los Angeles Clippers an einem Trade für Terry Rozier interessiert sind. Der Point Guard könnte eventuell bei den Charlotte Hornets künftig eine kleinere Rolle haben, nachdem die Franchise sich im Draft LaMelo Ball gesichert hat. Aber auch Rajon Rondo ist weiter bei den Clippers im Gespräch.

20.33 Uhr: Nets-GM Sean Marks hatte sich ja bereits zu Joe Harris geäußert, zu James Harden war ihm dagegen nichts zu entlocken. Er darf ja schlicht und einfach nichts sagen, wenn er nicht wegen Tampering von der NBA bestraft werden will. So müssen wir erst einmal mit folgender Aussage leben: "Alles, was wir machen können, ist, uns bereitzuhalten, den besten Kader zusammenzustellen, der möglich ist." Eine andere Aussage mit ähnlich konkreten Inhalt hätte ich noch anzubieten: "Wir müssen einfach bereit und flexibel sein, was auch immer passiert. Und hoffentlich sorgen die Entscheidungen, die wir treffen, dafür, dass wir den bestmöglichen Roster auf dem Court zur Verfügung haben." Ich hoffe, niemand ist eingeschlafen.

20.01 Uhr: Die Golden State Warriors haben Guard Ky Bowman entlassen. Der Spielmacher kam in 45 Partien für die Dubs zum Einsatz und erzielte im Schnitt 7,4 Punkte und 2,9 Assists. Laut The Athletic gibt es aber durchaus Interessenten für den angehenden Sophomore.

19.53 Uhr: Noch ein Nachtrag zu den Raptors. Das Team wird in der Amalie Arena spielen, der Heimstätte des NHL-Teams Tampa Bay Lightning.

19.31 Uhr: Die Milwaukee Bucks haben die Jagd nach Bogdan Bogdanovic nun wohl endgültig aufgegeben. Das berichtet The Athletic . Damit ist der Sign-and-Trade mit dem Restricted Free Agent der Sacramento Kings vom Tisch. Auch wenn die Nummer noch wohl ein Nachspiel haben wird .

19.23 Uhr: Nets-General-Manager Sean Marks hat noch mal deutlich gemacht, dass die Priorität der New Yorker darauf liegt, Shooting Guard Joe Harris zu halten. "Joe ist ein enger Bestandteil unseres Programms hier, nicht nur bei dem was er auf den Platz macht und jeder sieht, sondern auch abseits des Courts", lobte Marks den Guard bei ESPN . An dem Free Agent sind mehrere Teams interessant, allen voran die Atlanta Hawks, die wohl überall ihre Finger im Spiel haben.

19.06 Uhr: Die Toronto Raptors werden die erste Phase der Saison aufgrund der Corona-Situation in Kanada nicht in der heimischen Scotiabank Arena spielen können. Das ergaben Gespräche zwischen der Franchise und den örtlichen Gesundheitsbehörden in Toronto. Die Raptors weichen daher nach Tampa in Florida aus. Hier ist das Statement von Raptors-Präsident Masai Ujiri :

18.46 Uhr: First Pick Anthony Edwards hat sich für die Fotografen in Schale geschmissen und gleich mal die neue Arbeitskleidung präsentiert.

18.30 Uhr: Der Kollege Jakob war heute ganz besonders fleißig und hat auch noch die Situation der Golden State Warriors nach der neuerlichen schweren Verletzung von Klay Thompson beleuchtet. Er hat beim Schreiben sicher auch eine Träne verdrückt.

18.13 Uhr: Um sein emotionales Interview direkt nach dem Draft zu untermauern, hat New Yorks neuer Local Hero Obi Toppin im elterlichen Fotoalbum gekramt und diesen Schnappschuss bei Instagram gepostet. Das zeigt Toppin als kleinen Spross im Knicks-Trikot von Latrell Sprewell .

18.05 Uhr: Kommen wir noch mal auf Anthony Davis zurück. Der Superstar könnte einen Dreijahresvertrag mit Player Option über 106 Millionen Dollar abschließen, dann würde sein Vertrag mit dem von LeBron James enden. Im Raum stehen sonst noch ein Zweijahresvertrag mit Player Option im Gesamtvolumen von 68 Millionen Dollar, oder aber langfristige Verträge (4 Jahre für 146,7 Millionen Dollar oder 5 Jahre für 189 Millionen Dollar).

17.54 Uhr: Die Mavs sind weiter aktiv. So berichtet LegionHoops , dass Dallas mit den Charlotte Hornets über einen Trade von Delon Wright gesprochen haben. Rick Bonnell, seines Zeichens Beat-Writer über die Hornets bei The Observer , hält das nur für interessant, wenn Dallas Wright loswerden möchte, um Gehalt freizumachen.

17.44 Uhr: So, jetzt ist auch der Kollege Marc Stein von der NY Times am Arbeitsplatz angekommen. Er berichtet, dass die Indiana Pacers weiter daran arbeiten, einen Sign-and-Trade-Deal für Gordon Hayward einzufädeln. Auch die New York Knicks mit ihrem Cap Space bleiben ein heißer Kandidat.

17.38 Uhr: Bevor wir später keine Zeit mehr dafür haben, will ich Euch noch auf den Text des geschätzten Kollegen Philipp Jakob hinweisen. Er hat sich mit den sechs größten Fischen der Free Agency beschäftigt, also mit denen, die auch wirklich auf dem Markt sind.

17.33 Uhr: Natürlich gehen alle davon aus, dass Anthony Davis einen neuen Vertrag bei den Los Angeles Lakers unterschreiben wird, allerdings ist nicht davon auszugehen, dass dies bereits in den nächsten Tagen passieren wird. Davis wird demnach mindestens bis nach Thanksgiving warten, um sich über Länge und Struktur des neuen Vertrags Gedanken zu machen. Das berichtet ESPN .

17.25 Uhr: Bleiben wir noch kurz bei den Mavs. Die waren wohl auch an Robert Covington interessiert. Doch die Houston Rockets entschieden sich für das Angebot der Portland Trail Blazers . Die Info dazu hatte Draft-Guru Jonathan Givony von ESPN .

17.18 Uhr: Lasst uns noch mal einen Blick zurück auf den Draft werfen. Zach Lowe hat in seinem Podcast nämlich verraten, dass die Mavs wie wild versucht haben, sich hochzutraden, um sich Tyrese Haliburton zu sichern. So hat Dallas wohl versucht den eigenen 18. und 31. Pick plus noch irgendwas zu tauschen, um in die Sphären zwischen Position 7-11 zu kommen. Erfolglos. Guard Haliburton ging letztlich an Position 12 zu den Sacramento Kings.

17.13 Uhr: Bevor es - hoffentlich - richtig rund geht, hat Chris Haynes von Yahoo gleich mal eine interessante Info für uns. Demnach haben die Houston Rockets und die Orlando Magic über einen Trade von Russell Westbrook nach Florida gesprochen. Teil des Deals sollte wohl Aaron Gordon sein. Allerdings wurden die Gespräche nie richtig vertieft. Was nicht ist, kann ja noch werden.

17.10 Uhr: Moin zusammen! Heute startet offiziell die Free Agency! Mal schauen, welche Deals direkt am ersten Tag über die Bühne gehen.