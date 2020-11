FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit FCB-Trainer Hansi Flick im Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / GEPA pictures

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Mal sehen, ob sich Hansi Flick ein paar Worte zu den Gerüchten um eine mögliche Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer entlocken lässt. Zudem wird interessant sein, welches Personal dem Coach nach der vergangenen Länderspielpause zur Verfügung stehen wird.

Vor Beginn:

Am Samstag um 15.30 Uhr steigt in der Allianz Arena das Duell der Bayern gegen Werder Bremen am 8. Spieltag der Bundesliga. Die Bayern stehen mit 18 Punkten an der Spitze, der SVW rangiert mit zehn Zählern auf Platz zehn.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Hansi Flick am heutigen Freitag. Los geht es um 13.30 Uhr - hier verpasst Ihr keine Aussagen!

FC Bayern - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellung

Werder muss auf Top-Stürmer Niclas Füllkrug verzichten, beim FC Bayern fehlen mit Alphonso Davies und Joshua Kimmich ebenfalls Stammspieler. Niklas Süle musste beim DFB-Debakel in Spanien angeschlagen ausgewechselt werden, kann aber spielen.

Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski Bremen : Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Moisander, Friedl, Augustinsson - Eggestein, Groß - Sargent, Rashica, Bittencourt

FC Bayern gegen Werder Bremen im SPOX-Liveticker verfolgen

SPOX begleitet Euch in Form eines Livetickers durch die Spiele der Bundesliga. Hier geht's zum Liveticker Bayern vs. Werder.

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause