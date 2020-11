BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Aktionär stellt Watzke pikante Fragen

Auf der virtuellen Hauptversammlung von Borussia Dortmund stellt ein Aktionär Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zwei pikante Fragen. Jürgen Klopp könnte bald wieder im Signal Iduna Park an der Seitenlinie stehen.

© imago images / Revierfoto

BVB-Fan zu Watzke: "Wann wird Reus endlich verkauft?"

Auf der virtuellen Hauptversammlung von Borussia Dortmund hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor allem Stellung zur wirtschaftlichen Lage des BVB in Zeiten von Corona bezogen.

Dabei hat auch ein Aktionär des Vereins zu Watzke und ihm eine pikante Frage gestellt. "Wann wird Marco Reus endlich verkauft? Er ist ständig verletzt und in den meisten Spielen abgetaucht. In all den Jahren beim BVB hat er nicht viel gerissen. Lieber würde ich einen Reus verkaufen statt Sancho oder Haaland", sagte der Dortmund-Anhänger.

Watzkes Replik war eindeutig und unmissverständlich: "Marco Reus ist unser Kapitän und hat als BVB-Urgestein eine ganz wichtige Funktion für unseren Klub. Marco war lange verletzt. Das passiert leider im Fußball. Offensivspielern passiert das öfter. Man muss jemanden, der sieben Monate raus war, die Zeit geben, in eine Top-Verfassung zu kommen."

Zudem betonte der BVB-Boss die Wichtigkeit des Dortmunder Kapitäns und meinte, dieser habe schon häufig - wie in dieser Saison gegen Hoffenheim und den FC Bayern - das Tor zum 1:0 geschossen. "Er hat in seiner Zeit beim BVB bestimmt 50 Mal das wichtige 1:0 gemacht. Er wird für den BVB noch deutlich wichtig sein und seine sportliche Qualifikation steht für mich völlig außer Frage. Wir sind sehr froh, dass er für den BVB spielt", sagte Watzke.

BVB-News: Watzke spricht über Trainer Favre

Auf derselben Veranstaltung brach Watzke zudem eine Lanze für den immer wieder in der Kritik stehenden BVB-Trainer Lucien Favre. Der Aktionär, der den Geschäftsführer mit der Frage nach Reus konfrontierte, wollte nämlich auch wissen, wann sich die Borussia "endlich von Lucien Favre" trennen werde.

Auch hier antwortete Watzke entschieden: "Ich werde hier keine Trainerdiskussion führen. Eine Qualität des Trainers nur danach beurteilen, dass er eine Meisterschaft mit uns holt, ist definitiv zu kurz gegriffen. In den zwei Jahren, die Lucien bei uns ist, hat er es nun einmal mit der besten Mannschaft der Welt zu tun", sagte der 61-Jährige in Bezug auf den FC Bayern.

Und weiter: "Man kann die Arbeit nicht nur danach beurteilen, ob man Meister wird. Das hat immer auch mit der Konkurrenz zu tun."

BVB-News: Kehrt Klopp mit Liverpool nach Dortmund zurück?

Wie englische Medien berichten, könnte Jürgen Klopp bald wieder als Trainer in Dortmund an der Seitenlinie stehen. Allerdings nicht als BVB-, sondern wie gewohnt als Liverpool-Coach.

Am 9. Dezember spielen die Reds in der dänischen Stadt Herning, das letzte Champions-League-Gruppenspiel beim FC Midtjylland steht dann an. Doch das der LFC nach einer Rückkehr aus Dänemark nach aktuellem Stand der britischen Corona-Auflagen eine 14-tägige Quarantäne einhalten müsste, beschäftigt sich die UEFA angeblich mit Szenarien, das Spiel auf neutralem Boden stattfinden zu lassen.

Demnach sei der Dortmunder Signal Iduna Park momentan die favorisierte Option. Schließlich ist eine zweiwöchige Quarantäne für den englischen Meister undenkbar, stehen doch zwischen dem 10. und 24. Dezember gleich drei Pflichtspiele für Liverpool auf dem Programm.

BVB: Spielplan bis zur Winterpause