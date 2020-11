NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Achillessehnenriss! Klay Thompson fällt komplette Saison aus

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

20.01 Uhr: Es hilft ja nichts, wir müssen weitermachen. In Dallas hat Tim Hardaway Jr. laut Infos von Tim MacMahon ( ESPN ) seine Spieler-Option über 19 Millionen Dollar gezogen. Das war so zu erwarten gewesen. Und der Tickerer macht eine Brotzeit.

19.54 Uhr: Thompson ist laut ESPN Stats & Info übrigens einer von nur acht Spielern, die vor ihrem 30. Geburtstag seit dem Merger 1977 mindestens fünfmal All-Star waren, ein All-Defense-Team erreichten und mindestens zwei Titel gewannen. Hier die anderen sieben: Larry Bird (Defense?), Kobe Bryant, Tim Duncan, LeBron James, Michael Jordan, Shaq und Scottie Pippen.

19.48 Uhr: Thompson ist bereits der vierte All-Star, der in den vergangenen Jahren eine solch schwere Verletzung zu verkraften hatte. Auch DeMarcus Cousins, John Wall und Kevin Durant rissen sich in den vergangenen knapp drei Jahren die Achillessehne. Überhaupt nicht gut.

Achillessehnenriss! Saisonaus für Klay Thompson

19.40 Uhr: Das ist natürlich ein herber Schlag für die Dubs und ihre Titelambitionen. Thompson wird nun mit 29 Jahren die zweite Saison in Folge verpassen. Golden State kann nun die sogenannte Disabled Player Exception in Höhe von 9,3 Millionen Dollar beantragen. Diese kann für einen Spieler oder einen Trade verwendet werden.

19.34 Uhr: Und da ist die Bestätigung. Klay Thompson hat sich laut Woj einen Achillessehnenriss zugezogen . Das bedeutet das Saisonaus für den früheren All-Star. Ist das bitter!

19.31 Uhr: Und noch ein bestätigter Deal aus der Nacht. Die Thunder haben sich Adrimal Schofield von den Washington Wizards geholt, dafür gaben sie den 53. Pick (Cassius Winston) und einen Zweitrundenpick 2024 ab. Neben Schofield erhielten die Thunder auch noch den 37. Pick (Vit Krejci). Lassen wir so stehen.

19.20 Uhr: Ian Begley ( SNY.tv ) bestätigt das alles, deutet aber an, dass Gibson womöglich zu niedrigeren Konditionen zurückkehren wird. Der Power Forward gilt als Liebling des neuen Coaches Tom Thibodeau, mit dem er lange Jahre bei den Chicago Bulls zusammenarbeitete. Kollege Bobby Marks ( ESPN ) hat nachgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Knicks nun rund 40 Millionen Dollar Cap Space haben . Nur für wen?

19.12 Uhr: Noch ein Nachtrag zu den Knicks, der etwas überragt. Damyean Dotson wird keine Qualifying Offer erhalten und wird damit Unrestricted Free Agent. Beim Shooter wird das ein oder andere Playoff-Team sicherlich mal genauer hinschauen. Laut Shams Charania ( The Athletic ) haben die Knicks zudem auch noch Taj Gibson entlassen.

19.04 Uhr: Die New York Knicks misten wohl aus. Laut Steve Popper ( Newsday ) werden die Knicks Point Guard Elfrid Payton entlassen und die Team-Option bei Big Man Bobby Portis nicht ziehen . Von Paytons 8 Millionen Dollar für das letzte Vertragsjahr war nur eine garantiert, Portis hätte in der anstehenden Saison 15,75 Millionen kassieren können. Übrigens: Eine Rückkehr von Payton ist anscheinend nicht ausgeschlossen , wenn er weniger Geld akzeptiert.

NBA Free Agency: Paul Millsap noch unentschlossen

18.57 Uhr: Mike Singer von der Denver Post schreibt, dass Millsap noch keine Entscheidung getroffen hat und seine Optionen mit Beginn der Free Agency abwägen wird. Demnach will sich der Veteran erst mal die Entwicklungen auf dem Markt anschauen und dann entscheiden. Das klingt eher nach Geld-Verzicht, wenn ihr mich fragt (tut ihr das?)

18.50 Uhr: So, es wird wieder Zeit für ein paar Spekulationen rund um die Free Agency. Paul Millsap ist hier ein interessanter Name, weil nicht ganz klar ist, ob der 35-Jährige auf Ringjagd gehen oder so viel Geld wie möglich mitnehmen will. Selbst eine Rückkehr zu den Denver Nuggets soll nicht ausgeschlossen sein . Die Nuggets wollen Millsap übrigens gerne halten.

18.41 Uhr: Der Nächste zieht seine Spieler-Option und es ist Schröder-Buddy Mike Muscala. Der 29-Jährige nimmt die 2,3 Millionen und bleibt somit ein weiteres Jahr bei den Oklahoma City Thunder. Quelle ist Adrian Wojnarowski ( ESPN ).

18.33 Uhr: Minnesota schnappte sich nicht nur Anthony Edwards oder Ricky Rubio via Trade, sondern auch das argentinische Talent Leandro Bolmaro . Schon vor dem Draft war aber klar, dass der Gaucho mindestens noch diese Saison in Barcelona bleiben wird . Auch Mundo Deportivo berichtete dies nach dem Draft. Der 20-jährige Forward hat einen Vertrag bis 2023 in Katalonien, soll aber diverse Ausstiegsklauseln verankert haben . Minnesota nutzte den 23. Pick, um die Rechte an Bolmaro zu bekommen.

18.24 Uhr: Wie jedes Jahr werden einige recht prominente College-Spieler nicht gedraftet, bekommen dann aber dennoch einen (meist ungarantierten) Vertrag, um sich zu beweisen. Hier mal eine kleine Auflistung von interessanten Namen, die nicht gedraftet wurden, die aber um einen Kaderplatz kämpfen werden.

Devon Dotson (Kansas, Point Guard) zu den Chicago Bulls

Markus Howard (Marquette, Point Guard) zu den Denver Nuggets, Two-Way-Contract

Zavier Simpson (Michigan, Point Guard) zu den Los Angeles Lakers

Killian Tillie (Gonzaga, Forward) zu den Memphis Grizzlies, Two-Way-Contract

Ashtan Hagans (Kentucky, Guard) zu den Minnesota Timberwolves, Two-Way-Contract

18.16 Uhr: Was war eigentlich mit den Orlando Magic los? Viel war über einen Trade von Aaron Gordon spekuliert worden, am Ende passierte nichts. Mit dem 15. Pick zogen die Magic in Cole Anthony den dringend benötigten Scorer . "Cole ist talentiert und wir freuen uns, dass wir ihn bekommen haben ", gab Magic-GM Jeff Weltman in bester Phrasenschwein-Manier zum Besten. Gibt es womöglich erst mit Beginn der Free Agency Veränderungen? Man wünscht es den Magic beinahe. Hier seht ihr übrigens noch einmal alle Picks der ersten Runde.

18.07 Uhr: Bobby Marks ( ESPN ) liefert noch ein paar Details zu Horford-Deal nach OKC . Die offizielle Verkündung wird wohl noch bis zum 8. Dezember dauern, da solange Danny Green nicht getradet werden kann. Damit sind die Thunder in der Free Agency über dem Cap und haben nur die Midlevel-Exception. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, heißt das auch, dass ein Sign-and-Trade-Deal mit Danilo Gallinari damit vom Tisch ist.

Jimmy Butler wird das Gesicht von Li-Ning

17.58 Uhr: Das ist auch alles andere als eine Formalie. Die Minnesota Timberwolves legen Malik Beasley die Qualifying Offer vor, was diesem zu einem Restricted Free Agent macht. Beasley legte nach seinem Trade aus Denver zwar über 20 Punkte pro Spiel auf, befindet sich nun aber in massiven rechtlichen Schwierigkeiten. Wer mehr dazu wissen will, muss selbst googlen. Es ist eher unschön.

17.51 Uhr: Neues aus der Schuhwelt. Nick DePaula ( ESPN ) meldet, dass Jimmy Butler das neue Gesicht von Ni-Ling werden wird. Der Heat-Star soll für mehrere Jahre unterschreiben. Die Chinesen haben übrigens auch Heat-Legende Dwyane Wade bereits mit einem lebenslangen Deal ausgestattet.

17.41 Uhr: Adrian Wojnarowski ( ESPN ) ist wach, das sind doch gute Neuigkeiten. Er vermeldet, dass Kelly Olynyk seine Spieler-Option in Höhe von 13,6 Millionen Dollar bei den Miami Heat ziehen wird. Sagen wir so: Überraschend ist das nicht. Womöglich nutzen die Heat das auch noch für einen Trade.

17.32 Uhr: Noch vor dem Draft gab es Spekulationen, dass die Bulls nach oben traden wollten. Karnisovas dementierte das nach dem Draft, was natürlich nichts heißen muss. Berichten zufolge, boten die Bulls Wendell Carter Jr. sowie den vierten Pick für den zweiten Pick der Warriors, die letztlich Center James Wiseman zogen.

17.24 Uhr: Die Überraschung der gestrigen Nacht waren wohl die Chicago Bulls, die Patrick Williams an Position vier auswählten. Viel war darüber spekuliert worden, was das neue Regime machen würde, die Antwort war Williams. " Wir brauchen Spieler, die mehrere Positionen verteidigen können ", sagte Boss Arturas Karnisovas. "Wir waren wirklich froh, dass wir ihn picken konnten."

© getty

Gordon Hayward: Weiter Rätselraten um den Celtics-Forward

17.16 Uhr: Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll, aber Barry Jackson ( Miami Herald ) spekuliert, dass De'Aaron Fox im kommenden Sommer eine Option für die Miami Heat sein könnte. Das ist wohl eher ein Luftschloss, schließlich werden die Kings Fox aller Voraussicht nach eine Vertragsverlängerung (wohl ein Max) anbieten. Jacksons Denkweise: Die Kings haben Tyrese Haliburton gezogen, jetzt brauchen sie Fox nicht mehr. Wer sagt Jackson, dass die beiden auch zusammenspielen können?

17.08 Uhr: Apropos Atlanta. Die Hawks haben laut Chris Kirschner ( The Athletic ) folgenden Spielern keine Qualifying Offer vorgelegt: DeAndre' Bembry, Skal Labissiere, Damian Jones und Charlie Brown Jr. Sie alle werden damit Unrestricted Free Agents. Jones war zwischenzeitlich sogar Starter, aber durch den Trade von Clint Capela und der Verpflichtung von Onyeka Okongwu haben die Hawks für ihn keine Verwendung mehr.

17.00 Uhr: Gerüchte gibt es aber jede Menge. Zach Lowe ( ESPN ) nannte gestern bei The Jump gleich drei Teams, die Hayward womöglich mit einem neuen langfristigen Vertrag ausstatten könnten: Atlanta, Indiana und Charlotte. Alle drei Teams klingen logisch, da sie Verstärkung auf dem Flügel gebrauchen könnten.

16.53 Uhr: Eine Personalie, die uns heute noch beschäftigen könnte, ist die Situation von Gordon Hayward bei den Boston Celtics . Noch immer ist nicht klar, ob der Forward seine Option über 34 Millionen Dollar ziehen wird. Es riecht nach einem Trade, doch Celtics-GM Danny Ainge wollte seine Karten nach dem Draft nicht zeigen. " Ich weiß nichts davon. Wir werden morgen mit der Arbeit beginnen. "

16.45 Uhr: Kommen wir aber noch einmal zurück zur Draft-Nacht. Kollege Jakob hat sich die vollen vier Stunden Qual, Herzschmerz und berührende Geschichten bei ESPN gegeben und Gewinner sowie Verlierer des Drafts gekürt. Solltet ihr lesen!

Golden State Warriors wollen auf dem Flügel nachrüsten

16.38 Uhr: Das ist interessant. Marc Stein ( New York Times ) vermeldet, dass die Denver Nuggets der Favorit auf die Verpflichtung von Facundo Campazzo (Real Madrid) sind. Die argentinische Zaubermaus möchte wohl endlich in die NBA kommen und Denver soll die besten Chancen haben. Ick freu mir, auch wenn er wohl nur der Backup von Jamal Murray wäre. Einfach ein geiler Zocker.

16.32 Uhr: Priorität hat weiter die Verpflichtung eines Flügelspielers , wie Meyers bestätigte. " Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tiefe auf dem Flügel ", sagte Meyers weiter. Kandidaten nannte der GM aber natürlich nicht.

16.30 Uhr: Beginnen wir bei den Warriors , wo im Moment Alarmstufe rot wegen der Thompson-Verletzung herrscht. Noch immer gibt es keine genaue Diagnose, es ist aber wohl die Achillessehne des rechten Fußes. An den Plänen der Warriors für die Zukunft ändert das aber wohl nicht. GM Bob Meyers bestätigte in der Draft-Nacht, dass er weiter "das grüne Licht" habe, um einen Spieler mit der noch verfügbaren Trade-Exception über 17,2 Millionen Dollar zu jagen.

16.27 Uhr: Wir sind wieder zurück. Das war mal eine wilde Draft-Nacht, der TIckerer hängt auch jetzt noch ein wenig in den Seilen. Aber hey, Show must go on!