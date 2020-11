NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Traden die Golden State Warriors den zweiten Pick für Wendell Carter Jr.?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Spox

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

17.56 Uhr: Update zu Okongwu . Jonathan Givony ( ESPN ) berichtet, dass sich der Big Man einen Zehenbruch im linken Fuß zugezogen hat. Es werden ein bis drei Wochen Ruhe angeordnet. An seiner Draft-Position soll das alles aber nichts ändern. Glauben wir dem Kollegen das mal.

17.50 Uhr: Der Haken an der Sache: "Ich möchte nicht mehr gratis spielen", betonte Howard. "Ich glaube, dass ich mir einen Vertrag verdient habe." Unrecht hat er nicht. Mal sehen, ob es jemand tun wird.

17.41 Uhr: Gehen wir aber noch einmal zu den Lakers. Dwight Howard ist ebenso Free Agent und L.A. würde ihn gerne halten. Wer hätte das vor der vergangenen Saison gedacht? Das Problem ist, dass der Center für seine guten Vorstellungen entlohnt werden möchte, auch wenn die Lakers sein erster Ansprechpartner sein sollen. " Ich würde gerne zurückkommen und hoffe, dass sie mir einen Vertrag geben ", sagte Howard zu Alex Kennedy von Basketball News .

NBA Draft 2020: Onyeka Okongwu am Fuß verletzt

17.34 Uhr: "Bradley Beal wird nicht getradet!" Das ist die Schallplatte, die Wizards-GM Tommy Sheppard Tag für Tag spielt. Vincent Goodwill von Yahoo Sports scheint jedoch kein Fan davon zu sein. Laut ihm werden die Namen von Beal und auch Zach LaVine (Chicago Bulls) in der Liga heiß diskutiert. Was auch immer das heißen mag ...

17.27 Uhr: Wir sehen es Jahr für Jahr, dass Spieler im Draft fallen, diesmal könnte Onyeka Okongwu so ein Kandidat sein. Um den Big rankten sich einige Gerüchte, dass seine Krankenakte ein Problem werden könnte , nun meldet Rick Bonnell vom Charlotte Observer , dass der kommende Lottery Pick an einer Fußverletzung laboriert und den Start der neuen Saison verpassen wird . Sehr bitter für den Jungen, hier geht es übrigens zu seinem Draft-Profil.

17.19 Uhr: Rund um Atlanta gab es Gerüchte, dass die Hawks den sechsten Pick womöglich für einen Veteran eintauschen wollen. Jonathan Wasserman vom Bleacher Report schreibt nun aber, dass man nun doch am Pick festhalten möchte. Ist das die Destination für Tyrese Haliburton?

17.12 Uhr: Eine andere Variante für die Lakers wäre ein Sign-and-Trade-Deal , wie es mit Bogdan Bogdanovic laufen wird. McMenamin wirft dafür DeMar DeRozan von den San Antonio Spurs ins Spiel , der seine Option über 27,7 Millionen wahrgenommen hat.

17.05 Uhr: Schauen wir zu den Lakers. Dort hat Kentavious Caldwell-Pope seine Option über 8,5 Millionen Dollar wenig überraschend nicht gezogen. Laut Dave McMenamin ( ESPN ) gibt es aber weiter die Hoffnung, dass KCP auch in der Zukunft für die Lakers spielen wird. McMenamin spekuliert, dass der Forward zwischen 12 und 15 Millionen jährlich bekommen könnte. Die Lakers könnten sich das übrigens leisten, weil sie Bird Rights für KCP besitzen und somit über den Cap gehen können.

16.58 Uhr: Wer übrigens noch einmal alles von gestern nachlesen möchte, kann das an dieser Stelle natürlich auch tun. Da gibt es tolle Dinge, wie das Gerücht, dass Rapper Meek Mill James Harden von Philadelphia überzeugen möchte. Ich sag's ja nur ...

Traden die Warriors den zweiten Pick für Wendell Carter Jr.?

16.51 Uhr: Das ist doch mal interessant. Kevin O'Connor ( The Ringer ) meldet, dass die Golden State Warriors und die Chicago Bulls Gespräche über den zweiten Pick geführt haben. Im Gegenzug könnte Chicago den vierten Pick und Wendell Carter Jr. senden. Ist es das wirklich wert? Nicht wenige glauben, dass Carter Jr. ein mehr als vernünftiger Starter auf der Fünf werden könnte. Der Fit bei den Dubs gefällt mir.

16.44 Uhr: Passend dazu folgende Meldung aus Cleveland. Chris Fedor von cleveland.com berichtet, dass die Cavs mehrere Anrufe wegen dem fünften Pick bekommen haben. Die Interessenten sollen Boston, Detroit und auch New York heißen.

16.37 Uhr: Marc Stein ( New York Times ) berichtet, dass die Boston Celtics weiter versuchen, nach oben zu traden. Das überrascht nicht, schließlich halten sie gleich drei Erstrundenpicks (14, 26, 30) und haben bereits bis zu 14 Spieler (zwei Team-Optionen plus Gordon Hayward) unter Vertrag. Mal sehen, ob Danny Ainge diesmal einen Abnehmer für seine Picks bekommt (ich sage nur Justise Winslow).

16.30 Uhr: Bevor wir jetzt groß über den Draft reden, möchte ich euch auch noch unseren Mock Draft ans Herz legen. Wir haben nicht nur die Lottery, sondern die komplette erste Runde durchgespielt. Hier geht es lang.

16.23 Uhr: Woj fügt gerade noch an, dass die Knicks womöglich den neuen Pick mit dem eigenen achten Pick nutzen könnten, um weiter nach oben zu traden. Wer könnte denn das Ziel sein? Wirklich LaMelo Ball?

16.18 Uhr: Auch wenn es keinen Trade geben wird, zeigt dieses Gerücht, dass Wall bei den Wizards alles andere als unantastbar ist. Der Point Guard fehlte die komplette vergangene Saison und kassiert für die kommenden drei Jahre 133 Millionen Dollar. Das klingt nicht tradebar, aber wir haben in der Vergangenheit auch schon ähnliche Dinge gesehen.

16.11 Uhr: Wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Shams Charania hatte berichtet, dass Houston und Washington über einen Westbrook-Wall-Tausch beratschlagt haben. Laut Fred Katz ( The Athletic ) ist man aber weit von einem Deal entfernt.

NBA Draft 2020: New York Knicks traden nach oben

16.04 Uhr: Es wird noch besser für Knicks-Fans! New York hat auch noch die Rechte am legendären Ante Tomic erhalten! Der 33-Jährige wurde 2008 von den Jazz an Position 44 gedraftet, kam aber nie über den großen Teich. Heute spielt er in der ACB für Badalona.

16.01 Uhr: Utah könnte dies auf finanziellen Beweggründen gemacht haben. Ein Erstrundenpick an Position 23 bekommt 2,28 Millionen Dollar, der 27. Pick nur 1,97 Millionen. Mit den anstehenden Verlängerungen von Donovan Mitchell und Rudy Gobert macht Kleinvieh eben auch Mist. Und schon klingelt das Phrasenschwein!

15.58 Uhr: Wir haben nämlich bereits einen Trade. Die New York Knicks traden nach oben. Die Franchise aus dem Big Apple tauscht mit Utah die Erstrundenpicks und darf nun an 23 anstatt von 27 ziehen. Dafür gibt es für die Jazz den 38. Pick obendrauf. New York pickt nun also an 8 und 23 in der ersten Runde.

15.55 Uhr: Hallo zusammen aus dem Home Office! Es ist Draft-Day, entsprechend dürfte auch im Vorlauf, also heute Abend noch einiges passieren. Und es ist auch schon etwas passiert. Auf gehts!