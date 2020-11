In seinem zweiten Match bei den ATP-Finals kämpft Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann schon um seine letzte Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann jetzt im Liveticker: 5:3

5:3: Beide Breakchancen wehrt Zverev mit Überzeugung ab - unter anderem mit einem Smash. Und als dann nochmals der Erste kommt, liegt der erste Satzball bereit.

5:3: Danach vergibt eine große Chance, verschenkt den Punkt, weil ihm die Vorhand longline zu lang gerät. Im Anschluss spielt Schwartzman einen Vorhandpassierball kurz cross. So organisiert sich der Argentinier zwei Breakbälle.

5:3: Nun hat es Zverev selbst auf dem Schläger, muss den Satz nur noch ausservieren. Der Auftakt gelingt, doch unmittelbar darauf leistet sich der an 5 gesetzte Deutsche seinen dritten Doppelfehler.

5:3: Dennoch gelangt der Südamerikaner jetzt recht unproblematisch zu drei Spielbällen. Und die zweite Chance nutzt der Weltranglistenneunte. Das ist der erste Aufschlag durch die Platzmitte, der da passt. Zverev scheint überrascht und bekommt den Return nicht hin.

5:2: Beim Argentinier läuft gar nichts zusammen. Und jetzt muss er gegen den Satzverlust aufschlagen. Wann hat der 28-Jährige eigentlich letztmals einen ersten Aufschlag ins Feld gebracht. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her.

5:2: Und plötzlich geht es dem Deutschen ganz leicht von der Hand. Das zweite Ass ist dabei. So ergattert der 23-Jährige sehr zügig drei Spielbälle - und nutzt gleich den ersten. Schwartzman versemmelt eine Vorhand deutlich. Erstmals heute geht es Spiel zu Null über die Bühne.

4:2: Und schon ist es passiert. Schwartzman verzieht eine Rückhand und verliert zum zweiten Mal in Folge sein Service. Damit zieht Zverev auf 4:2 davon.

3:2: Dann jedoch erlaubt sich der Argentinier seinen zweiten Doppelfehler. Kurz darauf ärgert er sich über einen weiteren Fehler, hadert mit sich, denn das bedeutet zwei Breakbälle für seinen Gegenüber.

3:2: Schwartzman muss mittlerweile nahezu permanent über den zweiten Aufschlag gehen. Doch der 28-Jährige hat die spielerischen Möglichkeiten, da dann doch noch was draus zu machen. Da hilft ihm der Stopp, aus dem Zverev nichts mehr zu machen vermag.

3:2: Im Anschluss macht Zverev das Spiel zu. Dessen Aufschlag durch die Platzmitte mag Schwartzman nur mit Mühe zu returnieren. Der Vorhandreturn gerät zu kurz. Zverev ist zur Stelle und schließt entschlossen mit der Vorhand ab und stellt auf 3:2.

2:2: Wenig später fabriziert Zverev sein erstes Ass - und lässt noch ein gutes Service folgen. Das bedeutet zwei Spielbälle. Den ersten verschenkt der Deutsche mit seinem zweiten Doppelfehler.

2:2: So langsam scheint Zverev in den Rhythmus zu finden. Auch einen längeren Ballwechsel entscheidet der Weltranglistensiebte jetzt für sich, agiert druckvoll, lässt den Konkurrenten laufen und vollstreckt mit der Vorhand.

2:2: Zverev greift entschlossen zu. Über die Vorhand cross baut der Hamburger Druck auf, zieht die dann longline nach und holt sich das sofortige Re-Break zum 2:2. Alles wieder in der Reihe!

1:2: Dann unterläuft Schwartzman der erste Doppelfehler. Und auch der 28-Jährige bietet damit eine Breakmöglichkeit an.

1:2: Schwartzman bringt nur jeden zweiten ersten Aufschlag ins Feld. Und aus dessen Zweitem macht Zverev noch zu wenig. So gelangt der Argentinier dann doch zu einem Spielball, den er mit einer Rückhand gegen die Netzkante vergibt.

1:2: Jetzt entscheidet Zverev mal zwei Ballwechsel für sich, weil er Druck mit der Vorhand aufbaut. Gegen Schwartzman ist das nicht leicht, der erläuft so ziemlich jeden Ball. 15:30!

1:2: Den zweiten Breakball jedoch nutzt Schwartzman. Zwar geht Zverev mutig zu Werke, sucht den Weg ans Netz, bekommt den Volley aber nicht verwertet. Obwohl der Argentinier mit seinen Passierversuchen nicht am Gegner vorbeikommt, gerät Zverev dann der geblockte Vorhandvolley zu lang.

1:1: Dann immerhin kommt der erste Aufschlag wieder. Zverev geht gut nach und versenkt die Rückhand, weit im Feld stehend. Das ist sein erster Winner.

1:1: Im folgenden Aufschlagspiel bekommt Zverev Probleme. Mit seinem ersten Doppelfehler schenkt der Deutsche zwei Breakchancen her.

1:1: Mit einem schönen Gewinnschlag - einer Rückhand longline - organisiert sich Schwartzman einen weiteren Spielball. Und den nutzt der Argentinier in der Folge, gleicht zum 1:1 aus.

1:0: Alles in allem geht Zverev geduldig zu Werke. Bei einer Vorhand inside-out jedoch hat der 23-Jährige Pech, die bleibt an der Netzkante kleben. Kurz darauf liegt der erste Spielball für Schwartzman bereit. Den verschenkt der 28-Jährige mit einem weiteren unnötigen Patzer. Das Niveau des Matches lässt noch zu wünschen übrig.

1:0: Fehler prägen die Auseinandersetzung bisher. Jetzt wuchtet der Argentinier eine Vorhand unbedrängt in die Maschen - 30 beide! Unmittelbar darauf wird Schwartzman bei einer Vorhand zu lang und bietet seinem Kontrahenten so einen ersten Breakball an.

1:0: Und auch seinen ersten Zähler bei eigenem Aufschlag verdankt Schwartzman einem Patzer des Widersachers. Zverev verrutscht eine Vorhand völlig. 15 beide!

1:0: Nun ist Schwartzman gefordert. Bisher hatte der Argentinier nichts zu bestellen. Die Punkte im ersten Spiel bekam er von Zverev mit leichten Rückhandfehlern geschenkt.

1:0: In der Folge läuft es zunächst ganz flüssig. Über ein gutes Service organisiert sich der Titelträger von 2018 zwei Spielbälle. Den zweiten nutzt Zverev - dank eines Netzangriffs.

0:0: Danach muss Zverev erstmals über den Zweiten gehen. Und prompt geht der Punkt weg - mit einer Rückhand ohne Not ins Netz. Im gesamten letzten Match gelangen dem an 5 gesetzten Deutschen ganze vier Zähler über den zweiten Aufschlag.

0:0: Los geht's. Zverev schlägt zuerst auf. Wir sind gespannt, wie das mit dem Aufschlag beim Hamburger heute läuft. Der Erste kommt auf Anhieb. Der 23-Jährige geht gut nach und macht den Punkt.

Vor Beginn:

Granollers und Zaballos haben sich mit 10:8 im Match-Tiebreak durchgesetzt. Damit stehen Zverev und Schwartzmann in den Startlöchern. Gleich kommen die beiden auf den Platz und werden sich einschlagen.

Vor Beginn:

Der erste Aufschlag beim Match zwischen Zverev und Schwartzmann wird sich etwas verzögern. Das Doppel-Match zwischen Mate Pavic/Bruno Soares und Marcel Granollers/Horacio Zeballos geht gerade in den Match-Tiebreak.

Vor Beginn:

Insgesamt viermal sind sich Schwatzmann und Zverev bislang gegenüber gestanden. Dreimal gewann der Deutsche, der einzige Sieg des Argentiniers datiert aus dem Jahr 2014.

Vor Beginn:

Für beide Kontrahenten ist die Ausgangslage nach den beiden Auftaktniederlagen klar: Siegen oder fliegen. Nur bei einem Sieg dürfen sich Zverev und Schwartzmann noch Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen.

Vor Beginn:

Das Duell in der Gruppe in der Gruppe Tokio 1970 ist das erste Match am vierten Spieltag der ATP-Finals. Für ca. 15 Uhr ist die Partie angesetzt.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann.

ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Diego Schwartzmann heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werden die ATP-Finals nicht gezeigt. Stattdessen überträgt Sky alle Matches live. Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender die Übertragungen im Livestream sowohl über Sky Go als auch über SkyTicket an.

Außerdem hat die Streamingplattform TennisTV Livestreams zu den ATP Finals im Angebot. Diese sind jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

