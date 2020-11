NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Houston Rockets sehen keine Notwendigkeit von Harden-Trade

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

19.02 Uhr: Wojnarowksi meldet sich. Laut seinen Infos wird Rodney Hood seine Option nicht ziehen. Somit müssen die Portland Trail Blazers keine 6 Millionen Dollar zahlen. Mutige Entscheidung, wenn man bedenkt, dass Rüdiger Nachbarschaft (cc: Ole Frerks) fast die komplette Spielzeit mit einem Achillessehnenriss ausfiel.

18.55 Uhr: Noch ein Zusatz zu den Wizards, wo mit Isaac Bonga und Moritz Wagner auch zwei Deutsche aktiv sind. Bonga geht in das letzte Jahr seines Dreijahresvertrag. Die Wizards könnten den Forward theoretisch noch bis übermorgen entlassen , ohne ihn bezahlen zu müssen. Das ist aber unwahrscheinlich, wie gut sich der Nationalspieler präsentierte. 1,7 Millionen stehen Bonga nächste Saison zu. Übrigens: Mit Start der Free Agency könnte Bonga eine Rookie Extension unterschreiben. Mal sehen, ob sich da bald was tut.

18.47 Uhr: Als Alternative für die Nets gilt seit längerem Bradley Beal , doch die Wizards scheinen den All-Star nicht abgeben zu wollen. Ich zitere mal Fred Katz von The Athletic : " Es ist ausgeschlossen, dass die Wizards ihn in dieser Offseason traden werden. " Wir glauben das mal!

18.38 Uhr: Und nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben mal geschaut, wie so ein Rockets-Nets-Trade aussehen könnte. Hier könnt Ihr mal schauen , spricht Euch etwas davon an?

Houston Rockets sehen keine Notwendigkeit eines Harden-Trades

18.30 Uhr: Woran der Trade haken könnte. Aus Sicht der Rockets fehlt bei einem möglichen Trade ein Spieler, der mal in die Fußstapfen von Harden treten kann. Caris LeVert oder Spencer Dinwiddie wird das eher nicht zugetraut. Hier hätten wohl die Philadelphia 76ers bessere Chancen, wenn sie Joel Embiid oder Ben Simmons verfügbar machen würden.

18.22 Uhr: An James Harden kommen wir heute sicher auch nicht vorbei. Adrian Wojnarowski war vor ein paar Stunden bei Get Up und berichtete folgendes: Houston soll keine Notwendigkeit sehen, seinen Superstar traden zu müssen. Es soll Kontakt zu den Nets bestehen, allerdings wurden noch keine Gespräche mit "Substanz" geführt. Was auch immer dies heißen mag.

18.14 Uhr: Als Draft-Vorbereitung würde ich euch noch einmal unsere Übersicht mit den besten Guards , den besten Forwards und den besten Big Men ans Herz legen. Und der Tickerer schmiert sich mal ein Brot!

18.06 Uhr: Und dann ist da noch Patrick Williams . Der Mann von Florida State ist einer der Aufsteiger der letzten Wochen. Auf der Uni war er nur Bankspieler, nun bringt ihn K.C. Johnson ( NBC Sports ) auch für die Bulls ins Gespräch. Und wenn nicht Chicago, dann vielleicht Detroit. Hier gibt es Gerüchte, dass die Pistons Williams bereits versprochen haben, dass sie ihn picken.

17.58 Uhr: Die ersten drei Picks im Draft sind vermutlich LaMelo Ball, Anthony Edwards und James Wiseman, doch dann wird es richtig interessant. Vor allem die Chicago Bulls an Position 4 mit dem neuen Regime bestehend aus GM Arturas Karnisovas und Coach Billy Donovan werfen Rätsel auf. Deni Avdija gilt hier als logische Wahl für den Flügel, aber laut Jeremy Woo ( SI ) werfen die Bulls auch auf folgende Spieler ein Auge: Obi Toppin, Tyrese Haliburton und Killian Hayes. Wen hätten denn die Bulls-Fans am liebsten?

17.50 Uhr: Ansonsten ist es heute bisher recht ruhig, aber das muss ja nicht so bleiben. Schauen wir nach Miami, wo sich Meyers Leonard trotz limitierter Einsatzzeiten einen Verbleib vorstellen kann. "Es besteht gegenseitiges Interesse" , sagte der Center zu Jason Quick ( The Athletic ). "Mir gefällt es hier richtig gut und meine Mitspieler mich akzeptieren. Am Ende des Tages will ich einfach Spiele gewinnen."

17.42 Uhr: Und noch einmal zurück zum Draft. Laut Sam Vecenie ( The Athletic ) haben sich die Wolves noch nicht entschieden , was sie am Draft Day machen werden. Wenn sie den Pick behalten, stehen LaMelo Ball und Anthony Edwards zur Debatte. James Wiseman soll keine Rolle spielen, was nicht verwundert, wenn man in Karl-Anthony Towns bereits einen All-NBA-Center in den eigenen Reihen hat.

Phoenix Suns wollen Dario Saric halten

17.34 Uhr: Das bedeutet aber auch, dass andere nicht bezahlt werden können. Im Falle der Suns haben laut Gambadoro folgende Free Agents keine Zukunft mehr in Phoenix: Aron Baynes, Frank Kaminsky und Cheick Diallo. Zumindest Baynes hätte den Suns wohl auch zukünftig geholfen.

17.25 Uhr: Kleines Nugget aus Phoenix. Die Suns wollen laut dem gut vernetzten Radio-Host John Gambadoro Dario Saric in der Wüste halten. Der Kroate ist Restricted Free Agent , kam in der Bubble aber nur von der Bank. Über die Saison waren es 10,7 Punkte sowie 6,2 Rebounds bei 47,6 Prozent aus dem Feld.

17.18 Uhr: Shams-Bömbchen: James Ennis von den Orlando Magic verzichtet auf seine Option über 2,1 Millionen Dollar und wird damit Free Agent. Ob wirklich mehr auf dem Markt für ihn ist? Immerhin könnte eine gute Ergänzung für Contender sein. Der 30-Jährige gilt als soilder 3-and-D-Spieler.

17.11 Uhr: Von den Dallas Mavericks haben wir in den vergangenen Tagen wenig gehört. Brad Townsend ( Dallas Morning News ) berichtete zuletzt von einem Interesse an Danilo Gallinari , aber der Italiener soll auch anderswo begehrt sein. Laut Townsend liegen für den Forward gleich zwei Verträge von Ost-Teams auf dem Tisch - und das für zwei Jahre. Eines davon dürfte Miami sein, die schon im Februar beinahe einen Deal für Gallo einfädelten.

17.03 Uhr: Was für eine Überraschung! Jabari Parker hat seine Option wahrgenommen (sagt Shams Charania von The Athletic ) und casht kommende Saison 6,5 Millionen Dollar ab. Wer den Überblick verloren hat, wer Parker eigentlich bezahlen muss: Es sind die Sacramento Kings, die den früheren Nr.2-Pick im Februar aus Atlanta bekamen.

© imago images / Sven Simon

Golden State und MIlwaukee jagen Lakers-Guard Avery Bradley

16.56 Uhr: Ein großer Name, der noch unentschlossen ist, ist Gordon Hayward von den Boston Celtics, der für 34 Millionen Dollar noch ein Jahr in Boston dranhängen kann. Gefühlt ist es unverständlich, dass er die Option noch nicht gezogen hat. Laut Mark Murphy ( Boston Herald ) soll es aber einige Teams geben, die Hayward gerne in einer Free Agency bezahlen würden. Namen werden nicht genannt, aber ein Interessent könnte zum Beispiel Atlanta sein.

16.48 Uhr: Übrigens: Deadline für die Entscheidung der Spieler-Optionen ist heute um 23 Uhr deutscher Zeit. Dann warten wir doch mal geduldig.

16.41 Uhr: Kommen wir aber noch einmal zurück auf das Thema mit den Optionen. Avery Bradley war zwar nicht in der Bubble, doch der beste Verteidiger der Lakers soll begehrt sein. Laut Chris Haynes ( Yahoo Sports ) sind unter anderem Golden State und Milwaukee an Bradley dran , dazu versuchen wohl auch andere Contender den Guard zu locken.

16.34 Uhr: ESPN -Insider Bobby Marks berichtet gerade, was Milwaukee an Picks für Jrue Holiday abdrücken muss - und es ist eine Menge! Hier die Übersicht:

2020 First Rounder (via Indiana)

2024 Pick Swap

2025 First Rounder (ungeschützt)

2026 Pick Swap

2027 First Rounder (ungeschützt)

Da setzen die Pels wohl darauf, dass Milwaukee nicht mehr ein Contender ist. Keine schlechte Wette!

Executives: Anthony Davis bleibt wohl bei den Lakers

16.28 Uhr: Schauen wir doch mal kurz auf die Situation bei den Lakers. Rajon Rondo und Kentavious Caldwell-Pope werden ihre Spieler-Optionen nicht ziehen, offen ist die Entscheidung noch bei Avery Bradley und JaVale McGee , wie Broderick Turner meldet.

16.21 Uhr: Auch wenn Anthony Davis zuletzt sagte, dass er im Moment zu keinem Team gehöre, geht man bei den Los Angeles Lakers weiter davon aus, dass der All-Star auch in der Zukunft an der Seite von LeBron James (und auch Dennis Schröder) spielen wird. Auch Broderick Turner ( L.A. Times ) glauben das auch die anderen Executives innerhalb der Liga. Uns hat zwar keiner gefragt, aber wir nehmen das auch an.

16.14 Uhr: Schauen wir auf den Draft, in dem die Minnesota Timberwolves den ersten Pick halten. Zwar gibt es Gerüchte, dass die Wolves den Pick womöglich noch traden, doch wenn sie ihn behalten, sind die Favoriten wohl Anthony Edwards oder LaMelo Ball . Edwards, Spitzname Antman, würde sich freuen ein Wolves-Trikot zu tragen, wie er Marc J. Spears (The Undefeated) verriet. "Es wäre ein Traum, der Top-Pick zu sein" , sagte Edwards, um aber auch anzufügen: " Mir ist es egal, wohin ich gedraftet werde. Ich möchte nur eine faire Chance und dann bin ich bereit, alles zu geben."

Andre Drummond zieht Spieler-Option bei den Cavs

16.06 Uhr: Wer das Ganze mit den Bucks-Trades nicht mitbekommen hat, kann sich übrigens in diesem Stück des Kollegen Ole Frerks darüber informieren. Hier geht es dafür lang!

16.01 Uhr: Weiter geht es im Mittleren Westen. Die Milwaukee Bucks waren bereits sehr fleißig und werden in den kommenden Tagen verkünden, dass sie Trades für Jrue Holiday und Bogdan Bogdanovic eingefädelt haben. Es ist ein klares Zeichen für Giannis Antetokounmpo , der bekanntlich mit Beginn der Free Agency einen Supermax-Vertrag unterzeichnen kann. Laut Sam Amick ( The Athletic ) herrscht in Milwaukee Optimismus, dass der Grieche dies auch wirklich tun wird.

15.58 Uhr: Wir beginnen in Cleveland, wo Andre Drummond laut Informationen von Marc Stein ( New York Times ) seine Spieler-Option wahrgenommen hat. Das ist wenig überraschend, da diese rund 28,7 Millionen Dollar schwer ist und der Markt für Center gefühlt Jahr für Jahr dünner wird.

15.55 Uhr: Und da sind wir wieder! Das Trade-Karussell hat gestern so richtig Fahrt aufgenommen, Zeit für uns, den Spaß nun auch bei Rund um die NBA abzufangen. Mal sehen, was der heutige Abend so bringt. Auf geht's!