Beim dritten Tag der ATP-Finals in London steht für Dominic Thiem ein echter Kracher an. Der Österreicher trifft auf Rafael Nadal. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

© GEPA

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

ATP-Finals: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal jetzt im Liveticker - 5:5

4:5: Nadal steht unter Druck, kann sich aber wieder in Führung bringen. Thiem hat daran allerdings seine Aktien, weil er gleich drei Fehler auf der Rückhand fabriziert.

4:4: Der Österreicher legt nach und kann sich das 4:4 sichern. In dieser Phase kann nun jedes Break entscheiden, beide Spieler geben sich aber kaum eine Blöße.

3:4: Wow! Thiem ist schon ein wenig in der Bredouille spielt dann aber einen unglaublichen Slice mit ganz viel Winkel. Nadal bekommt die Kugel mit Mühe über das Netz, für Thiem ist das Feld dann aber weit offen.

3:4: Im Gleichschritt und weiterhin ohne Breakbälle geht es in Richtung Crunch-Time. Nadal wackelt zwar kurz, als er 15:30 hinten liegt, dreht das Spiel dann aber zu seinen Gunsten.

3:3: Thiem hält dem Druck stand und gleicht zum 3:3 aus. Gerade mit seiner Rückhand kann der Österreicher hierbei enorm Druck aufbauen.

2:3: Thiem serviert Nadal beim Stande von 40:30 genau in die Vorhand, hat den Punkt aber dennoch komplett in der Hand. Nadal spekuliert jedoch richtig und kann mit dem Passierball auf Einstand stellen. Zum ersten Mal wird es so richtig kribbelig in Sachen Break.

2:3: Stark! Nadal geht nach einem starken Aufschlag ans Netz, spielt jedoch zunächst keinen optimalen Volley. Gegen den Passierschlag von Thiem ist der Spanier jedoch zur Stelle und vollendet mit einem tollen Volley-Stopp zum 3:2.

2:2: Thiem agiert nun etwas mutiger, geht immer wieder auch ans Netz. Beide Spieler kommen besser in die Partie, die bisher sehr ausgeglichen läuft.

1:2: Wie schon im ersten Match agiert Rafael Nadal bei eigenem Aufschlag sehr souverän. Der Spanier serviert sehr variantenreich und lässt Thiem keinerlei Chance, in Richtung Break zu schielen.

1:1: Thiem serviert mit sehr viel Kick und erwischt Nadal damit bisher oftmals auf dem falschen Fuß. Der Österreicher kann sich so mit einigen freien Punkten den Ausgleich sichern.

0:1: Nadal schnuppert hier schon ganz leicht am Break, führt schnell 30:0. Dann allerdings unterlaufen dem Spanier gleich zwei Returnfehler beim zweiten Aufschlag.

0:0: Nadal beginnt mit dem Service und ohne große Eingewöhnungszeit feuern sich die Aktuere die Bälle um die Ohren. Schon der zweite Ballwechsel geht über 21 Schläge. Mit dem besseren Ende für Thiem, der hier auf 15:15 stellt. Nadal schlägt souverän auf. Beim Stand von 40:15 geht er an das Netz vor und volliert den Ball sauber mit der Rückhand kurz cross weg. 1:0 Rafa.

0:0: Nadal schlägt als erstes auf. Los geht's in London.

Vor Beginn:

Bereits 14 Mal trafen die beiden Akteure bisher aufeinander. Zölf mal begegneten sich die beiden Sandplatz-Spezialisten auf ihrem Lieblingsbelag, auf dem Nadal den direkten Vergleich mit 8:4 anführt. Von den übrigen beiden Matches, beide auf Hartplatz, gewannen beide je eines.

Vor Beginn:

Für Rafael Nadal sind die ATP Finals in den letzten Jahren ein hartes Pflaster gewesen. Zum letzten Mal stand der Spanier 2015 im Halbfinale des Turniers.

Vor Beginn:

Sowohl Nadal als auch Thiem haben ihre Auftakthürden gemeistert. Der Spanier bezwang Andrej Rublev glatt in zwei Sätzen, Thiem besiegte Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas in drei. Der Sieger heute kann somit schon für das Halbfinale planen.

Vor Beginn:

Für beide Kontrahenten bedeutet das Duell das zweite Match bei den ATP-Finals in London. Angesetzt ist das Spiel für 15 Uhr. Zuvor ist das deutsche Doppel Krawietz/Mies im Einsatz.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Dominic Thiem gegen Rafael Nadal.

ATP-Finals: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal heute live im TV und Livestream

Sky zeigt alle Partien der ATP-Finals live und in voller Länge, so auch das Match von Dominic Thiem gegen Rafael Nadal. Marcel Meinert und Stefan Hempel begleiten dabei zusammen mit Experte Patrick kühnen das Turnier.

Außerdem haben Abonnenten wie gewohnt Zugriff auf einen Livestream via Sky Go . Mit dem Sky Ticket könnt Ihr zudem einen Monatspass erwerben und ebenfalls die ATP-Finals im Livestream verfolgen.

Kostenpflichtig ist auch das Angebot von TennisTV , das Thiem gegen Nadal auch zeigt.

ATP Finals: Die Gruppe London 2020 mit Dominic Thiem und Rafael Nadal