Nations League: Das DFB-Team gegen Ukraine heute im Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft tritt heute um 20.45 in der Nations League gegen die Ukraine an. SPOX begleitet die Partie des DFB-Teams heute im Liveticker.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Team 2

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team gegen Ukraine heute im Liveticker: Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Koch, Süle, Rüdiger - Ginter, Gündogan, Goretzka, Max - Gnabry, Werner, L. Sane

Neuer - Koch, Süle, Rüdiger - Ginter, Gündogan, Goretzka, Max - Gnabry, Werner, L. Sane Ukraine: Pyatov - Konoplia, Matviienko, Kryvtsov, Sobol - Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi - Marlos, Yaremchuk, Zubkov

Vor Beginn:

Gegen Deutschland konnte die Ukraine noch nie gewinnen. Sieben Partien wurden bisher ausgetragen. Lediglich drei Unentschieden sind verbucht worden. Vor allem auf deutschem Boden gab es für die Osteuropäer noch gar nichts zu holen. Das WM-Qualifikationsspiel 1997 ging mit 2:0 genauso an die DFB-Auswahl wie das legendäre WM-Playoff 2001 mit 4:1.

Vor Beginn:

Die Ukraine gewann in dieser Gruppe die anderen beiden Heimspiele gegen die Schweiz (2:1) und Spanien (1:0). Auswärts bei den Iberern setzte es für die Osteuropäer ein 0:4. In der Fremde hat das Team von Andriy Shevchenko in diesem Jahr noch überhaupt nichts gerissen. Die Freundschaftsspiele in Frankreich (1:7) und am Mittwoch in Polen (0:2) gingen sang- und klanglos verloren. Das letzte erfolgreiche Gastspiel gab es vor mehr als einem Jahr - im Rahmen der EM-Qualifikation in Litauen (3:0). Ihr EM-Ticket sicherten sich die Ukrainer letztlich als Gruppensieger.

Vor Beginn:

Als einziges Team in dieser Gruppe ist die DFB-Auswahl noch ungeschlagen. Doch abgesehen vom Sieg in der Ukraine gab es sonst nur Unentschieden - daheim gegen Spanien wie auch in beiden Begegnungen mit der Schweiz. Das Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Tschechien wurde 1:0 gewonnen, womit die Mannschaft von Joachim Löw 2020 noch ohne Niederlage ist. Die letzte Pleite setzte es vor mehr als einem Jahr im Rahmen der EM-Qualifikation. Das 2:4 gegen die Niederlande hinderte die Deutschen nicht daran, sich als Gruppensieger für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Seither gab es in den elf folgenden Partien sechs Siege und fünf Unentschieden.

Vor Beginn:

Wir befinden uns in der Gruppe 4 der Nations League A, wo der Tabellenzweite den punktgleichen Dritten empfängt. Spitzenreiter Spanien hat eine Zähler mehr auf dem Konto. Es handelt sich also um ein richtungsweisendes Spiel. Der Verlierer dürfte entscheidend den Anschluss verlieren. Vor allem die Ukrainer wären unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels bei einer Niederlage auch rechnerisch aus dem Rennen, weil das Hinspiel gegen die Deutschen mit 1:2 verloren ging.

Vor Beginn:

Auf ukrainischer Seite wirken sich natürlich die positiven Corona-Tests aus, weshalb dieser Begegnung eine Zeit lang die Absage drohte. Mit Blick auf das letzte Freundschaftsspiel gegen Polen gibt es sechs Veränderungen. Anstelle von Torhüter Andriy Lunin (Bank), Vitali Mykolenko (Corona), Serhiy Krivtsov, Evgeniy Makarenko (beide Bank), Viktor Kovalenko und Andrey Yarmolanko (beide Corona) rücken heute Andriy Pyatov (Tor), Illya Zabarnyi, Eduard Sobol, Ruslan Malinovskiy, Taras Stepanenko und Marlos in die Anfangsformation der Ukraine.

Vor Beginn:

Erwartungsgemäß krempelt Joachim Löw seine Startelf im Vergleich zum Tschechien-Spiel gehörig um. Lediglich Antonio Rüdiger, Philipp Max, Robin Koch und Ilkay Gündogan spielen auch heute von Beginn an. Entsprechend sind sieben Profis neu mit von der Partie. Dabei handelt es sich um die fünfköpfige Delegation des FC Bayern München mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sane. Hinzu kommen der Gladbacher Matthias Ginter sowie Timo Werner vom FC Chelsea.

Vor Beginn:

"Wir vertrauen den Gesundheitsbehörden, die gründlich gearbeitet haben. Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld, das besser zu kontrollieren ist. Zudem gibt die doppelt negative Testung Sicherheit, zuletzt sogar am Nachmittag vor dem Spiel", wird Mannschaftsarzt Tim Meyer auf der DFB-Homepage zitiert.

Vor Beginn:

Das DFB-Team hat aktuell keine verletzungsbedingten Ausfälle zu beklagen. Toni Kroos kann aufgrund einer Gelbsperre nicht teilnehmen. Ridle Baku, Robin Gosens, Jonas Hofmann und Nico Schulz sind nicht im Kader für das heutige Spiel.

Vor Beginn:

Noch am Vormittag des Spieltags konnte niemand mit Sicherheit bestätigen, dass die heutige Partie stattfindet. Fünf Mitglieder der ukrainischen Nationalmannschaft, darunter vier Spieler, wurden im Vorlauf positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Isolation. Dennoch mussten vorerst keine weiteren Spieler in Quarantäne. Bei der DFB-Auswahl waren alle Testergebnisse am Samstag bei Spielern, Trainern und Betreuern negativ.

© imago images

Vor Beginn:

Die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw ist nach vier Spieltagen der Nations League noch ungeschlagen, war aber auch erst einmal siegreich. Mit sechs Punkten steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz in Gruppe A, einen Punkt hinter Spanien.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum heutigen Liveticker des DFB-Teams! Hier kriegt Ihr ab 20.45 Uhr Updates zum Verlauf des Nations-League-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ukraine.

Nations League: DFB-Team gegen Ukraine heute im TV und Livestream sehen

Gute Nachricht: Die deutsche Nationalmannschaft ist heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen! Das ZDF beginnt mit der Vorberichterstattung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker um 20.15 Uhr, pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr erwartet Euch dort Kommentator Bela Rethy.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet die Livebilder der Partie auch als Livestream an. Dafür hier entlang!

Nations League: Der Stand in der deutschen Gruppe

Deutschland spielt gemeinsam mit Spanien, der Ukraine und der Schweiz in Gruppe 4 der Liga A. Das DFB-Team hat einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Spanien, gegen den sie am 6. und letzten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase (Dienstag, 17. November) antreten.

Auch die Ukraine hat sechs Punkte und eine Chance auf den Gruppensieg und die Qualifikation für die K.o-Runde des Länderwettbewerbs.