EM-Qualifikation: Playoffs heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend werden in den Finalspielen der Playoffs die vier letzten Tickets für die Europameisterschaft im kommenden Jahr vergeben. Alles zu den Paarungen und der Übertragung der Begegnungen erfahrt Ihr hier.

© getty

Wer setzt sich in den Finalspielen der Playoffs durch und qualifiziert sich für die EM? Auf DAZN könnt Ihr dank eines Probemonats gratis dabei sein!

EM-Qualifikation - Playoffs: Die Finalspiele im Überblick

Los geht es am heutigen Donnerstag, 12. Oktober, bereits um 18 Uhr mit der ersten Entscheidung, wenn Georgien und Nordmazedonien in Tiflis aufeinandertreffen. Knapp drei Stunden später werden die restlichen EM-Teilnehmer ermittelt.

Datum Uhrzeit Heim Gast 12. November 18 Uhr Georgien Nordmazedonien 12. November 20.45 Uhr Ungarn Island 12. November 20.45 Uhr Nordirland Slowakei 12. November 20.45 Uhr Serbien Schottland

EM-Qualifikation: Playoffs heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der vier Partien um die letzten Plätze bei der paneuropäischen EM im kommenden Jahr im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen sind alle Spiele live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst geht jeweils pünktlich zum Spielbeginn auf Sendung und begleitet Euch umfassend durch die Partien.

Außerdem zeigt DAZN heute Live-Fußball in Form von Freundschaftsspielen, unter anderem stehen die Paarungen Wales gegen die USA oder England gegen Irland an. Am Samstag geht es dann mit allen Spielen der Nations League ohne deutsche Beteiligung weiter.

Ihr könnt das Angebot von DAZN für einen Monat kostenlos testen. Es umfasst neben jeder Menge Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1) auch US-Sport, Tennis, Motorsport, Boxen, UFC und vieles mehr.

EM-Qualifikation - Playoffs: Die Spiele heute im Liveticker

Auch mithilfe der SPOX -Liveticker könnt Ihr heute Abend auf dem aktuellen Stand bleiben und erfahrt, wer im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft dabei ist.

EM-Qualifikation - Playoffs: Der Modus

20 Teilnehmer stehen bereits fest (siehe unten), vier Plätze für die EM 2021 sind noch offen. Für diese kamen die 16 Teams infrage, die in der vergangenen Nations-League-Saison (2018/19) in ihrer Liga am besten abschnitten und gleichzeitig noch nicht für die EM qualifiziert waren.

Die 16 Teams wurden auf vier Gruppen verteilt und haben im Oktober die Halbfinalspiele durchgeführt. Nun stehen die Finalspiele an, die vier Sieger sind bei der EM dabei. Auf ein Rückspiel wird verzichtet, die Entscheidungen fallen somit in einer einzigen Partie.

EM-Playoffs: Die Halbinalspiele im Überblick

Gruppe Team A Team B Ergebnis A Island Rumänien 2:1 A Bulgarien Ungarn 1:3 B Bosnien und Herzegowina Nordirland 3:4 i.E. B Slowakei Irland 4:2 i.E. C Schottland Israel 5:3 i.E. C Norwegen Serbien 1:2 n.V. D Georgien Weißrussland 1:0 D Nordmazedonien Kosovo 2:1

© imago images / ActionPictures

EM 2021: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Zwischen März und November 2019 wurden bereits 20 Teilnehmer an der eigentlich für 2020 geplanten EM ermittelt. Die Sieger und Zweitplatzierten der damaligen Qualifikationsgruppen sind folgende: